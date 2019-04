Harzgerode. Beim überholen übersah der 57-jährige Motorradfahrer in Harzgerode ein entgegenkommendes Fahrzeug und stieß frontal mit diesem zusammen.

Motorrad stößt frontal mit PKW zusammen

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 57-Jährige am Donnerstagnachmittag in einer Kurve zwei vor ihm fahrende Lastwagen überholen wollen. Dabei übersah der Biker das Auto einer 48-Jährigen und stieß frontal mit dem Wagen zusammen. Die 48-Jährige und ihre 14-Jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. dpa