49-Jähriger lebensgefährlich verletzt – Angreifer in U-Haft

Bei einem Streit in Schönebeck ist ein 49 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 31-jährige Angreifer wurde gestellt und kam noch am Wochenende in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Mann brach bewusstlos zusammen

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Mann dem Opfer am Freitagabend mit einem Gegenstand mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Der 49-Jährige brach bewusstlos zusammen, der Angreifer floh. Das Opfer kam mit schweren Kopfverletzungen in die Magdeburger Uniklinik.

Der Täter kam ins Gefängnis

Die Polizei konnten den mutmaßlichen Täter den Angaben zufolge am Samstagnachmittag stellen und festnehmen. Nach Verkündung des Haftbefehls kam er ins Gefängnis. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an. Die Tat werde als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft, sagte ein Polizeisprecher. dpa