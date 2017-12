Ohne Fahrerlaubnis am Steuer - Unfall mit drei Schwerverletzten

Haldensleben Der Verursacher eines Frontalzusammenstoßes zweiter Autos in der Altmark an Heiligabend hatte keinen Führerschein. Die gleich nach dem Unfall entstandene Annahme habe sich bestätigt, teilte die Polizei am Montag in Haldensleben mit. Der 34-Jährige war am Sonntagnachmittag zwischen Rätzlingen und Miesterhorst an einem stehenden Auto vorbeigefahren und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Im entgegenkommenden Wagen saß auch ein vier Jahre altes Kind, das wie die beiden Männer in eine Klinik gebracht wurde. Die Polizei stellte nicht nur fest, dass der 34-Jährige ohne Fahrerlaubnis war, die Beamten hatten auch den Verdacht, dass er Drogen genommen hatte. Eine Blutprobe soll in den kommenden Tagen Aufschluss darüber geben. dpa

