Wolfenbüttel. Die Feuerwer löschte den Sperrmüllbrand schnell und verhindert Schlimmeres. Außerdem: Unbekannte brechen in Vereinsheim ein.

Sperrmüll und Bauschutt vor einem Wolfenbütteler Mehrfamilienhaus ist am am Donnerstag gegen 12.25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch das Feuer wurde die Außenfassade des Fachwerkhauses in der Schützenstraße beschädigt.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden den Beamten zufolge aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu melden.

Werlaburgdorf: Einbruch in Vereinsheim – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind zwischen Freitag, 17. Mai, 15 Uhr, und Donnerstag, 23. Mai, 11 Uhr, in das Vereinsheim eines Tennisclubs TC Werla 05 in Werlaburgdorf eingebrochen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei Schladen sucht Zeugen, die unter der Telefonnummer 05335 929660 Hinweise zu dem Einbruch abgeben.

