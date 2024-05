Wolfenbüttel. Ohne Krawatte oder Lebenslauf: Bei der Ausbildungsmesse am 24. Mai können Interessierte regionale Unternehmen treffen. Dazu winken Gewinnspielpreise.

Kurz vor Schulabschluss - und kein Plan, wie es danach weitergehen soll? Unzufrieden im Job oder Studium? Die Azubimesse unseres Medienhauses am 24. Mai von 14 bis 18 Uhr in der Landesmusikakademie Wolfenbüttel kann weiterhelfen. Hier kommen junge Interessierte direkt mit Unternehmen aus der Region ins Gespräch.

Rund 20 Firmen informieren über Ausbildungsplätze in der Region

Unter dem Motto „Von Azubis für Azubis“ stellen junge Mitarbeitende und Auszubildende ihre eigenen Tätigkeiten vor und geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Rund 20 Top-Unternehmen aus diversen Bereichen freuen sich auf das Kennenlernen, darunter die Nord-LB, das Städtische Klinikum Wolfenbüttel, die Fitnesswelt, das SAE Institute, die Wolfenbütteler Baugesellschaft, die PDV-Systeme GmbH und die Stadt Wolfenbüttel selbst.

„„Meistens können die Azubis viel realitätsnaher berichten als die Ausbilder selbst.““ Kaya Dolle - Azubi unseres Medienhauses

Wer noch nicht weiß, wohin es einmal gehen soll, ist auf der Recruiting-Messe genau richtig. Sie kann in vielen Fragen einen Schritt weiterhelfen: „Was kann ich hier in der Region machen?“ „Welche Karrierechancen habe ich bei der Nord-LB?“ „Wie sieht ein Arbeitstag in einer IT-Firma aus?“ Das Kennenlernen mit den Unternehmen und ihren Azubis soll neue Perspektiven aufzeigen, ohne Berührungsängste mit potenziellen Arbeitgebern. In lockerer Atmosphäre können Interessierte so Kontakte knüpfen, sich Schnupperpraktika sichern und mit etwas Glück direkt zum Traumberuf finden.

Gespräche auf Augenhöhe - mit Erfolg

Das Konzept kam schon im vergangenen Jahr bei der Azubi-Messe in Braunschweig gut an - insbesondere durch den direkten Austausch mit den Auszubildenden der Firmen. „Meistens können die Azubis viel realitätsnaher berichten als die Ausbilder selbst, besonders von der Berufsschule“, findet Kaya Dolle. Als Auszubildende unseres Medienhauses war sie an der Messeplanung beteiligt. „Zudem stellen die Schülerinnen und Schüler den Azubis auch Fragen, die einem Personaler in einem Bewerbungsgespräch vermutlich eher nicht gestellt werden.“ Dadurch entstünden ungezwungene Gespräche auf Augenhöhe - ohne Hemmungen, gründlich nachzufragen. Letztlich sind so beide Seiten besser informiert, ohne dass eventuell falsche Erwartungen geweckt würden.

Auch die Vielseitigkeit der angebotenen Berufe und die freiwillige Teilnahme der Schülerinnen und Schüler zeichnen die Messe laut Kaya Dolle aus. „Da es keine Terminvereinbarungen gibt, sind die Besucher frei, mit wem und wie lange sie reden wollen.“

Im letzten Jahr punktete die Azubi-Messe in Braunschweig mit DJ-Musik und Essen vom Foodtruck. © FMN Niedersachsen | FMN Niedersachsen

DJ und Gewinnspiele: Gute Stimmung garantiert

Neben lockeren Gesprächen mit Wunschunternehmen darf die musikalische Begleitung nicht fehlen: DJ Felix Hahnsch ist am DJ-Pult am Start und sorgt für den passenden Sound. Für gekühlte Getränke und Hotdogs erhalten angemeldete Besucher außerdem einen Verzehrgutschein im Wert von fünf Euro. Dazu locken Gewinnspiele mit Preisen wie AirPods und einem iPhone 15.

Wann? Freitag, 24. Mai 2024, von 14 bis 18 UhrWo? Landesmusikakademie Wolfenbüttel, Am Seeliger Park 1, 38304 Wolfenbüttel

Weitere Informationen und die kostenlose Online-Anmeldung gibt es unter diesem Link. Interessierte können auch spontan vorbeikommen und Familie und Freunde mitbringen.

