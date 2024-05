Salzgitter. In der Nacht zu Montag hat die Salzgitteraner Polizei drei Männer in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum versuchten Diebstahl laufen.

Die Salzgitteraner Polizei hat in der Nacht zu Montag drei Männer auf einem Firmengelände in Heerte ertappt. Die Ermittlungen zu einem versuchten schweren Diebstahl dauern an.

Verantwortliche der Firma hatten der Polizei gegen 23.40 Uhr mehrere Personen gemeldet, die sich unberechtigt auf dem Gelände aufhielten. Das Grundstück ist videoüberwacht und alarmgesichert. Die Polizei umstellte das Gelände und konnte drei Verdächtige antreffen. Sie wurden „zu Boden gesprochen“ und anschließend in Gewahrsam genommen.

Die drei Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren wohnen im Bereich Hildesheim und Hameln. Sie wurden nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. „Zu möglichem Diebesgut und der Höhe des Schadens liegen derzeit noch keine konkreten Informationen vor“, erklärt die Polizei.

red