Peine. Peiner Polizei bittet um Videoaufnahmen: Ein 75-Jähriger wurde in seiner Wohnung überfallen und leicht verletzt.

Zwei dunkel gekleidete Männer sind am Donnerstagabend unter einem Vorwand in eine Wohnung im Peiner Stadtteil Ölsburg eingedrungen und haben einen dort wohnenden 75-Jährigen beraubt. Das Opfer wurde leicht verletzt, die Täter entkamen mit bislang noch nicht ermitteltem Diebesgut.

Die Polizei Peine bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern

Bei der Ermittlung setzt die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Wer am Donnerstagabend oder in der Nacht Fahrzeuge oder zwei Personen im Bereich der Fröbelstraße oder angrenzender Straßen (An der Kirche, Burgstraße, Gerhard-Lukas-Straße, An der Fuhse, beim Friedhof oder im näheren Umfeld) beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden.

Anwohner bitten die Beamten zudem, Videos von Überwachungskameras oder Türklingelkameras auf ungewöhnliche Aufnahmen zu überprüfen. Der Zeitraum vom 23. Mai, 20 Uhr, bis zum 24. Mai, 1 Uhr, sei dabei besonders von Interesse. Hinweise nehmen die Peiner Beamten unter der Telefonnummer 05171 9990 oder per Mail an ked@pk-peine.polizei.niedersachsen.de entgegen.

