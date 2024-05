Barbecke. Nach häufigen Beschwerden über den Zustand des Thieplatzes packten Ortsbürgermeister Horst Grigat und mehrere Anwohner an.

„Meckern kann jeder, doch wer macht etwas?“ Ortsbürgermeister Horst Grigat in Barbecke war das dauernde Nörgeln über den schmuddeligen Platz unter der Eiche am Dorfplatz leid. Als am Rande der Ratssitzung mal wieder gejammert wurde, provozierte er die Anwesenden mutig mit dem flotten Spruch und erntete spontane Hilfe.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hannes Teuber und ein paar Anwohner wollten nicht mehr reden, sondern etwas tun. So packten sie sich Spitzhacke, Schaufel, Spaten und Schubkarre, zogen Blaumann, Handschuhe und Gummistiefel an, um sich dann an die Arbeit im Ortszentrum zu machen.

Gemeinde Lengede steuert Ersatz für Materialkosten bei, der Bauhof befestigt Steinplatten

Der Platz war zugemüllt, festgetrampelt, mit Hundekot und Kraut bedeckt. Die Helfer sammelten erst den Unrat ein, lockerten dann mühsam die Erde, pflanzten Blumen und Gewächse, setzten Trittstufen und säuberten drei Findlinge. Dekoratives Highlight ist die kleine Vogeltränke, mitten im jetzt ansehnlichen sauberen Beet rund um die Dorfeiche am Thieplatz. Von der Gemeinde Lengede kamen 200 Euro Ersatz für Materialkosten, und der Bauhof befestigte Steinplatten an der Begrenzungsmauer zur gegenüber liegenden Sitzecke mit den Schaukästen.

„Wenn es doch immer so leicht wäre, Hilfe zu finden“, freute sich Ortsbürgermeister Horst Grigat über das gemeinschaftliche Engagement für ein schönes Ortsbild. Maciej Kraszkiewicz wird noch einen selbst gebauten Nistkasten in die Eiche hängen, damit auch Vögel in der Anlage brüten können.