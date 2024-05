Gifhorn. Flohmarktsaison im Kreis Gifhorn: Hier eine Übersicht der Flohmärkte. Am Sonntag, 2. Juni, ist in Gifhorn wieder City-Flohmarkt.

Hier eine Übersicht der Flohmarkt-Termine im Landkreis Gifhorn

Gifhorner City-Flohmarkt am 2. Juni.

Gifhorner Südstadtflohmarkt am 8. Juni.

Die Flohmarkt-Saison 2024 läuft. Im Mai finden noch zwei Flohmärkte in Gifhorn und Meine statt, außerdem ein Dorfflohmarkt in Ettenbüttel. Richtig los geht es dann im Juni.

Hier eine Übersicht der nächsten Flohmarkt-Termine im Landkreis Gifhorn

Auf dem Edeka-Parkplatz in Meine gibt es einen Floh- und Trödelmarkt am Sonntag, 26. Mai. Aufbau ist ab 6 Uhr möglich, Verkauf von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: Singh-Märkte, Telefon (05137) 938 63 60 oder www.singh-maerkte.de. Eintritt ein Euro, Kinder unter 12 sind frei.

Am Sonntag, 31. Mai, ist Frauenflohmarkt in Leiferde angesagt: Von 16 bis 19 Uhr auf dem UNSAhof, Hauptstraße 7, in Leiferde. Anmeldung sowie weitere Infos unter: 0152 07254616.

Der Gifhorner City-Flohmarkt findet am Sonntag, 2. Juni, von 6 bis 17 Uhr in der Fußgängerzone statt. Ausrichterin ist die Firma Brumberg Marketing. Der Kauf der Platzkarten kann bei der Konzertkasse der Stadthalle Gifhorn, Schützenplatz 2, Telefon (05371) 59 470 erfolgen. Dort liegt auch ein Plan aus. Öffnungszeiten sind Dienstag 10 bis 14 Uhr, Mittwoch 14 bis 18 Uhr und Donnerstag 10 bis 14 Uhr.

Der Südstadtflohmarkt in Gifhorn findet am Samstag, 8. Juni, statt. Veranstalter ist die Gifhorner SPD. „Wir wollen an den erfolgreichen Flohmärkten der letzten Jahre anknüpfen und wieder einen Ort für Sammler und Schnäpchenjäger im Süden unserer Stadt schaffen. Die Abläufe bleiben unverändert“, so Martin Neuhäuser. Der Flohmarkt beginnt um 6 Uhr und endet spätestens um 14 Uhr. Der Ortsverein wird wieder für Getränke und Speisen sorgen. Eine Anmeldung zum Flohmarkt ist nicht notwendig, aber gerne gesehen. Denn es hilft uns besser zu planen. Vom Flohmarkt ausgeschlossen sind gewerbliche Verkäufer. Eine Standgebühr wird nicht erhoben. Email: kontakt@spd-stadtgifhorn.de

Auf dem Kaufland-Parkplatz in Gifhorn ist ein Floh- und Trödelmarkt am Sonntag, 9. Juni, geplant. Aufbau ist ab 6 Uhr möglich, Verkauf von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: Singh-Märkte, Telefon (05137) 938 63 60 oder www.singh-maerkte.de. Eintritt ein Euro, Kinder unter 12 sind frei.

Auf dem Edeka-Parkplatz in Meine gibt es einen Floh- und Trödelmarkt am Sonntag, 16. Juni. Aufbau ist ab 6 Uhr möglich, Verkauf von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: Singh-Märkte, Telefon (05137) 938 63 60 oder www.singh-maerkte.de. Eintritt ein Euro, Kinder unter 12 sind frei.

Der 2. Dorfflohmarkt in Schönewörde findet am Sonntag, 23. Juni, von 10 Uhr bis 16 Uhr im gesamten Ort befinden sich Flohmarktstände, die zum Bummeln und Stöbern einladen.

Auf dem Kaufland-Parkplatz in Gifhorn ist ein Floh- und Trödelmarkt am Sonntag, 14. Juli, geplant. Aufbau ist ab 6 Uhr möglich, Verkauf von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: Singh-Märkte, Telefon (05137) 938 63 60 oder www.singh-maerkte.de. Eintritt ein Euro, Kinder unter 12 sind frei.

Auf dem Edeka-Parkplatz in Meine gibt es einen Floh- und Trödelmarkt am Sonntag, 21. Juli. Aufbau ist ab 6 Uhr möglich, Verkauf von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: Singh-Märkte, Telefon (05137) 938 63 60 oder www.singh-maerkte.de. Eintritt ein Euro, Kinder unter 12 sind frei.

In der Gifhorner Stadthalle findet am Samstag, 21. September, der Modewinkel Frauenflohmarkt statt. Geöffnet ist von 15 bis 18 Uhr. Eintritt 2,50.

Bei allen Terminen empfehlen wir, sich noch einmal direkt beim Veranstalter zu informieren. Gelegentlich werden Termine kurzfristig verlegt. Alle Termine ohne Gewähr.

Wann ist in Ihrem Dorf, in der Schule oder in der Kita ein Flohmarkt geplant? Schicken Sie uns alle wichtigen Informationen zu den Fragen wer, was, wann, wo? Einfach per mail an redaktion.gifhorn@funkemedien.de

