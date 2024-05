Braunschweig. Die Stadt Braunschweig informiert ihre Bürger über die neuesten Entwicklungen des Bahnhofsquartiers, das bereits ausgezeichnet wurde.

Nach den beiden Bürgerveranstaltungen im Januar 2020 und im Juli 2021 findet nun am Donnerstag, 30. Mai, von 18 bis 20 Uhr im Lokpark an der Schwartzkopffstraße 3 eine Veranstaltung statt, um über den aktuellen Stand der Planung im Bahnhofsquartier zu informieren. Die entsprechenden Unterlagen können eingesehen werden unter Bahnhofsquartier | Stadt Braunschweig. Im Rahmen der Veranstaltung wird der aktuelle Sachstand anhand von Plänen veran­schaulicht, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenso werden die aktuellen Entwicklungen und das weitere Vorgehen anhand eines Werkstattberichts im Dialog mit dem Planungsteam vorgestellt. Es bestehe die Gelegenheit für Rückfragen. An separaten Ständen werde außerdem zu einzelnen Themen wie zum Beispiel Mobilität, Verkehr oder Grünflächen informiert.

Ein urbanes Quartier der kurzen Wege in Braunschweig

Das urbane Quartier der kurzen Wege direkt am Hauptbahnhof ist nach dem städte­baulichen Wettbewerb im Jahr 2019 kontinuierlich vom Siegerbüro WelpvonKlitzing, dem beteiligten Verkehrsplanungsbüro BM Consult und dem Grünplanungsbüro hoch C überarbeitet worden, so die Stadt. Maßgeblich für die Überarbeitung seien außer vielen Ideen und Anregungen der Bürger unter anderem aus den Workshops Anfang 2020 die Ergebnisse zahlreicher Fachgutachten. Dazu zählten verkehrliche Untersuchungen, Artenschutz, Einzelhandel und Schallschutz. Aber auch die Leitbilder und Aussagen aus dem Gestaltungshandbuch 1 sollen in der weiteren Planung Berücksichtigung finden.

Zudem sei zwischenzeitlich das Bahnhofsquartier durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) mit Gold vorzertifiziert worden.

red

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: