Braunschweig . Am 14. Mai wird der Gemeinsam-Preis 2024 verliehen. Der erste Preisträger erhält neben einem Preisgeld auch eine Skulptur.

Zwei Menschen, die sich in den Armen halten. Zwei Menschen, die sich gemeinsam freuen. Zwei Menschen, die gemeinsam etwas bewegt haben. Zwei Menschen, die zusammenhalten. Die Skulptur „Gemeinsam“ von Künstler Heinz Voß lässt viel Spielraum für Interpretation und passt mit jeder Beschreibung perfekt zum Gemeinsam-Preis unserer Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom.

Skulptur trägt den Namen „Gemeinsam“

Am heutigen Dienstagabend findet der Festakt im Braunschweiger Dom statt und der Gemeinsam-Preis-Sieger 2024 wird ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr steht die Galerie Kaphammel als Partner an der Seite des Ehrenamts-Preises und stiftet die Skulptur für den ersten Preis: Eine Kugel aus belgischem Sandstein bildet den Sockel, darauf stehen Bronze-Güsse in Form von Menschen, welche sich im Arm halten. Der Künstler Heinz Voß, 1951 geboren, hat diese Skulptur geschaffen und ihr den Namen „Gemeinsam“ gegeben. „Heinz Voß ist schon lange Künstler unserer Galerie“, erzählt Thomas Kaphammel. „Als meine Frau und ich diese Skulptur und den Namen gesehen haben, war uns sofort klar, dass wir damit etwas machen müssen. Der Gemeinsam-Preis passte einfach perfekt.“

Die Skulptur vermittle laut Kaphammel genau das, was den Preis auszeichne: Zusammenhalt, Freude und das Gemeinschaftsgefühl – genau wie das Ehrenamt, welches beim Festakt im Fokus steht.