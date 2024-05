Wolfsburg. Eine Führung durch das Zeit-Haus der Autostadt steht bei der Schreibwerkstatt am 3. Juni für Schüler der Region im Fokus.

Wie sah das erste Auto der Welt aus? Wie hat sich das Auto über die Jahre verändert? Und woher kamen neue Ideen, um das Auto weiterzuentwickeln? Die Autostadt in Wolfsburg lädt Schülerinnen und Schüler im Juni zu einem Recherche-Tag ein. Los geht es am Montag, 3. Juni, um 10 bis 12.30 Uhr für Schüler ab der fünften Klasse mit der Schreibwerkstatt: Im Fundus der Autostadt finden sich hunderte Fahrzeuge und Oldtimer, die Automobilgeschichte geschrieben haben. Die teilnehmenden Klassen erhalten eine Führung durch das Zeit-Haus und die Autostadt bietet im Anschluss einen Workshop an, bei dem die Schüler angeleitet werden, eine Reportage über ihr Erlebnis zu schreiben. Wie kommt das Neue in die Welt? Wie finden Erfinderinnen, Ingenieurinnen und Konstrukteure Ideen? Diese Fragen sollen bei der Schreibwerkstatt im Fokus stehen.

Anmeldungen sind bis zum 27. Mai möglich

Leider fällt die bereits angekündigte Podcast-School im Juni aus terminlichen Gründen aus.

Anmeldungen sind telefonisch unter 05361-404740 oder per E-Mail unter bildung@autostadt.de bis zum 27. Mai möglich. Der Preis liegt bei neun Euro pro Person zuzüglich Eintrittskarten.