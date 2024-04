Burgdorf. Eine Feldspritze verursacht rund 50.000 Schaden. In Niedersachsen ist eine Frau ohne Führerschein unterwegs - und viel zu schnell.

Ein landwirtschaftliches Gerät hat sich während der Fahrt in Burgdorf (Region Hannover) selbstständig gemacht und ist gegen vier geparkte Autos geprallt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feldspritze - ein Gerät zum Verteilen von Pflanzenschutzmittel oder Flüssigdünger - war an einen Traktor gekoppelt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Achslenkung des Geräts am Donnerstag wegen eines technischen Mangels aktivierte. Die Feldspritze fuhr seitlich gegen vier geparkte Autos von Anwohnern. Zwei Wagen sind nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.

Ohne Führerschein viel zu schnell unterwegs

Eine Autofahrerin ist ohne Führerschein viel zu schnell über eine Bundesstraße bei Belm (Landkreis Osnabrück) gerast. Die 26-Jährige musste ihren Führerschein schon vor einiger Zeit abgeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie war am Donnerstag mit mehr als 150 Kilometern pro Stunde unterwegs - erlaubt waren 100 Kilometer pro Stunde. Die Polizei ermittelt nun auch gegen die Fahrzeughalterin, die auf dem Beifahrersitz saß.

dpa