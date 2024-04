Quedlinburg: Dackel Rudi bekommt von seinem Herrchen eine Portion Hundeeis zur Erfrischung. Ein Eiscafé in Quedlinburg bietet zwei Sorten Hundeeis für die Vierbeiner an. Zur Auswahl stehen Banane und Leberwurst. An warmen Tagen wie am Sonntag ist dies eine willkommene Abkühlung. © DPA Images | Matthias Bein