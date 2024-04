Hannover. Mehr Fläche, mehr Aussteller, mehr Exponate: Am 8. Juni findet in den Messehallen Hannover Europas größtes Jugendevent statt. Das wird geboten.

Die Ideen-Expo startet mit neuen Rekorden in die neunte Veranstaltung. Im Juni werden sich auf der Ideen-Expo 310 Aussteller auf dem Messegelände Hannover präsentieren – ein Plus von über zehn Prozent trotz eines wirtschaftlich schwierigen Umfelds. Und auch die Fläche wächst im Vergleich zur letzten Ideen-Expo von 100.000 auf 110.000 Quadratmeter. Zu Europas größtem Jugend-Event für Technik und Naturwissenschaften werden vom 8. bis zum 16. Juni wieder hunderttausende Besucher erwartet, heißt es in einer Pressemitteilung der Riesenschau.

„Deutschlands größte Mint-Party für Jugendliche“

„Hannover beheimatet im Juni wieder Deutschlands größte Mint-Party für Jugendliche“, freut sich Volker Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der Ideen-Expo. „Purer Spaß und geballte Experimentierfreude – das gibt es nur auf dem Messegelände Hannover. Hier können sich junge Menschen mit all den beruflichen Chancen auseinandersetzen, die ihnen die Zukunft zu bieten hat. Unser Motto lautet wie gewohnt: Mach doch einfach!“

Laut Schmidt ist die Ideen-Expo in dieser Zeit so wichtig wie nie zuvor. „Es geht in herausfordernden Zeiten um ein positives Bild der Zukunft für junge Menschen. Es geht darum, junge Menschen angesichts eines dramatischen Fachkräftemangels für naturwissenschaftlich-technische Berufe zu begeistern. Schon heute fehlen uns im Mint-Bereich bundesweit 300.000 Fachkräfte.“ Erwartet werden wieder Besucher aus allen Bundesländern. Schmidt bezeichnete die IdeenExpo daher auch als das wichtigste nationale Vorzeigeprojekt zur Fachkräftesicherung.

Ziel der Ideen-Expo: Jugendliche für Mint-Berufe begeistern

Ähnlich sieht das auch Olaf Lies. „Wir brauchen Fachkräfte und wir müssen Jugendliche begeistern für eine Ausbildung oder ein Studium im Mint-Sektor. Es gibt kaum ein Thema, dass mich so sehr begleitet, seit ich Wirtschaftspolitik mache. Jugendliche für Mint begeistern – das ist erstmal eine abstrakte Aufgabe. Es gibt kein vergleichbares Event, dass diese Aufgabe aber so konkret erledigt. Die Ideen-Expo holt die Fachkräfte da ab, wo sie sind. Sie vermittelt durch Mitmachen und Experimentieren, was Technik ist und was Technik kann“, so Niedersachsens Wirtschaftsminister.

„Die Ideen-Expo ist für uns eine hervorragende Möglichkeit, junge Menschen für Naturwissenschaften und für Continental zu begeistern. Wir leisten damit einen Beitrag im Kampf gegen den Fachkräftemangel in Deutschland, den wir gerade in den Mint-Berufen zunehmend erleben“, sagt Marcel Verweinen, Personalleiter Deutschland bei der Continental AG. Bei der diesjährigen Ideen-Expo wird Continental mit mehr als 100 Auszubildenden und dual Studierenden aus fast 20 deutschen Standorten eine große Fläche in der IdeenHalle 9 und auf dem Außengelände bespielen.

Musikprogramm an beiden Samstagen

Die Ideen-Expo unterteilt sich in diesem Jahr in 14 Themenbereiche und wächst um eine weitere Halle. In der neuen „Ideen-Halle 6“ findet mit mehr als 700 Schülern aus 21 Nationen die Robocup-Junior-European-Championship 2024 statt.

Aber auch außerhalb der Hallen gibt es viel zum Staunen, Mitmachen und Ausprobieren. Neben der Blaulicht-Meile und einem großen Outdoorpark sind auch diesmal als besonderes Highlight an den beiden Samstagabenden wieder zahlreiche Top-Acts auf der Ideen-Expo-Showbühne zu Gast. Der Eintritt zu Europas größtem Jugend-Event für Technik und Naturwissenschaften ist wie gewohnt frei. Die erste Ideen-Expo fand im Jahr 2007 in Hannover statt. Das vergangene Event im Jahr 2022 besuchten insgesamt 425.000 Gäste.

