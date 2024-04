Cloppenburg. Als ein Osterfeuer im Kreis Cloppenburg angezündet werden sollte, kam es zu einer Verpuffung. Ein Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Beim Anzünden eines Osterfeuers in Resthausen (Landkreis Cloppenburg) ist ein 56 Jahre alter Mann durch eine Verpuffung verletzt worden. Er zog sich am Sonntag Verbrennungen im Gesicht und an den Händen zu, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Wie es zu der Verpuffung kommen konnte, war zunächst unklar.

Bei einem Kellerbrand im Hannoveraner Stadtteil Kirchrode ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 34-Jährige sei mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit. Demnach gab es bei dem Brand in dem Mehrfamilienhaus keine weiteren Verletzten. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Der Rauch hatte sich am Montagabend im Treppenhaus und im Erdgeschoss ausgebreitet. Alle Bewohner konnten das Gebäude mithilfe der Feuerwehr verlassen.

