Goslar. Der Jugendliche ist auf Medikamente angewiesen. Polizei-Angaben zufolge hält er sich häufig an Bahnhöfen in der Region Braunschweig auf.

Seit dem 24. März wird der 14-jährige Mike-Liu V. aus Goslar vermisst. Die umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg, berichtet die Polizei. Letztmalig wurde der Jugendliche am Sonntag gegen 16 Uhr in seiner Wohneinrichtung in Goslar gesehen. Aktuell gibt es keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort – auch deshalb geht die Polizei nun mit einem Foto des 14-Jährigen an die Öffentlichkeit.

Mike-Liu V., der auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, hält sich demnach häufig im Bereich von Bahnhöfen auf – in der Vergangenheit insbesondere in Braunschweig, Salzgitter, Wolfenbüttel, Hannover oder Goslar.

Der Vermisste hat ein „altersgemäßes Erscheinungsbild“, ist 1,72 Meter groß. Er ist von schlanker, schlaksiger Statur. Der 14-Jährige hat kurze blonde Haare und trägt eine blau-schwarze Winterjacke, dazu einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Jogginghose und dunkelblaue Turnschuhe.

Das Foto zeigt den vermissten 14-Jährigen aus Goslar. © Polizeiinspektion Goslar | Polizeiinspektion Goslar

Hinweise zum Gesuchten nimmt die Polizei in Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen – oder jede andere Polizeidienststelle.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red