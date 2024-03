Emstek/Meppen/Bremerhaven. In Emstek im Landkreis Cloppenburg werden zudem acht Menschen verletzt. Weitere Unfälle im Emsland. Und: Mann mit Schussverletzung.

Bei einem Verkehrsunfall in Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind am Samstagabend drei Menschen gestorben. Acht weitere wurden verletzt. Dies hat die Polizei am Sonntagvormittag bekanntgegeben. Den Angaben der Beamten zufolge war ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der B72 aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß das Fahrzeug mit einem anderen Auto frontal zusammen, ein weiteres Auto wurde am Heck gerammt.

Dadurch wurden der 40-jährige Fahrer, sein 25-jähriger Beifahrer und der 53-jährige Fahrer des Autos, mit dem er frontal zusammen gestoßen war, tödlich verletzt. Dessen 49-jähriger Beifahrer sowie die weiteren Mitfahrenden des Unfallverursachers erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Im Auto, das am Heck gestreift wurde, wurden der 45-jährige Fahrer und eine 39-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Zwei weitere Insassen im Alter von 39 und 14 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die B72 war etwa sechs Stunden lang gesperrt.

Niedersachsen: Hagelschauer sorgt für mehrere Unfälle auf der A31 – eine Person schwer verletzt

Ein Hagelschauer hat auf der Autobahn 31 im Emsland für eine Reihe von Unfällen gesorgt. Zunächst seien dort nach Angaben der Polizei vom Sonntag zwei Wagen auf glatter Straße ineinander geprallt. Alle Beteiligten hierbei blieben unverletzt. Aufgrund des Unfalls bremsten jedoch andere Autos stark ab und es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Mensch schwer und zwei weitere leicht verletzt wurden. Nur kurze Zeit später rutschte ein Wagen aufgrund der Glätte in eine Leitplanke und verursachte eine Vollsperrung und einen Stau.

An dessen Ende prallte eine 79-Jährige mit ihrem Auto in das Heck eines anderen Wagens und schob diesem auf einen Anhänger. Im vorderen Wagen wurde ein acht Jahre altes Kind schwer und ein sieben Jahre altes Kind leicht verletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und die Fahrerin des anderen Autos wurden ebenfalls leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei gab es im Laufe des Samstags in dem Bereich noch weitere Unfälle, bei denen jedoch den ersten Erkenntnissen niemand verletzt wurde.

Abbiege-Unfall: Fünf Menschen in Meppen im Landkreis Emsland verletzt

In Meppen im Landkreis Emsland sind bei einem Abbiegeunfall fünf Menschen verletzt worden. Eine 62-jährige Autofahrerin habe beim Abbiegen auf eine Landstraße ein weiteres ankommendes Auto übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem am Samstagabend insgesamt fünf Menschen leicht verletzt wurden.

Mann mit Schussverletzungen auf Parkplatz in Bremerhaven gefunden

Auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde haben Einsatzkräfte einen Mann mit einer Schussverletzung gefunden. Der 29-Jährige wurde am Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zuvor wurden der Polizei Schüsse im Stadtteil Geestemünde gemeldet. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

