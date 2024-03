Aurich. Im Kreis Aurich kam es am Mittwoch zu dem Vorfall. Auch auf die Polizei lief der Hund zu. Dann fiel ein Schuss.

Nach einer Hundeattacke auf eine Passantin im ostfriesischen Landkreis Aurich hat die Polizei das Tier erschossen. Der frei laufende Hund hatte am Mittwoch in der Ortschaft Theene, die zur Gemeinde Südbrookmerland gehört, eine 66 Jahre alte Passantin verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der germanische Bärenhund biss die Frau demnach in den Arm und ins Gesäß.

Als Polizisten eintrafen, zeigte der Hund auch ihnen gegenüber ein aggressives Verhalten. Laut der Polizeiinspektion Aurich lief das Tier zielgerichtet auf einen Polizisten zu. Dieser schoss daraufhin mit seiner Dienstwaffe. Die 66 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus. Die Halterin des Hundes wurde ermittelt. Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Kreis Osnabrück: Teenager stürzen im Auto in einen Bach

Fünf Teenager sind bei einer Spritztour mit einem Auto bei Bissendorf (Landkreis Osnabrück) leicht verletzt worden. Der Kleinwagen mit zwei weiblichen und drei männlichen Autoinsassen im Alter von 15 und 17 Jahren stürzte am Donnerstagmorgen an einer Brücke in einen Bach und blieb auf dem Dach liegen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Nach dem Unfall seien die Jugendlichen aus dem Auto geflüchtet, hieß es. Ein Zeuge wählte den Notruf, woraufhin eine große Suchaktion gestartet wurde. Die Autoinsassen seien in der Nähe des Unfallorts gefunden und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Alle Jungen und Mädchen verletzten sich ersten Erkenntnissen zufolge aber nur leicht. Möglicherweise standen sie unter dem Einfluss berauschender Mittel. Deshalb seien Blutproben entnommen worden. In der Nähe des Unfallorts wurde ein gestohlenes Kennzeichen gefunden. Ob es einer der Autoinsassen gestohlen habe, werde noch ermittelt, hieß es.

