Wunstorf . Der Mann fuhr auf seinem Aufsitz-Mäher durch den Ort und beleidigte Passanten. Außerdem: Radfahrer stürzt im Emsland von Brücke und stirbt.

Auf einem Rasenmäher hat die Polizei in Wunstorf bei Hannover einen stark betrunkenen Mann angehalten. Passanten sei der 44-Jährige aufgefallen, als er mit seinem Aufsitzmäher durch den Ort fuhr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Passante den Mann darauf ansprachen, bedrohte und beleidigte er sie und versuchte sie auch zu schlagen. Die Polizei wurde alarmiert, sie fasste den Mann, nachdem er seinen Rasenmäher eingeparkt hatte.

Der 44-Jährige wehrte sich jedoch bei seiner Festnahme am Samstag und musste zu Boden gedrückt und gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,95 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Bedrohung, Beleidigung und Widerstands ermittelt.

Radfahrer stürzt von Brücke und stirbt

Ein Fahrradfahrer ist in Meppen im Landkreis Emsland von einer Brücke gestürzt und ums Leben gekommen. Passanten hatten den 36 Jahre alten Mann im Wasser liegend entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Warum er von der Brücke fiel, war zunächst noch unklar. Die Brücke und der umliegende Bereich waren vom Hochwasser in den vergangenen Wochen unterspült und zum Unfallzeitpunkt für den Verkehr gesperrt. Unklar ist auch, ob der Mann infolge des Sturzes in der Nacht auf den Samstag ums Leben kam oder im Wasser ertrank.

20-jähriger Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Harburg

Ein Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall bei Kakenstorf im Landkreis Harburg um Leben gekommen. Der 20-Jährige sei am Sonntagmorgen mit seinem Wagen aus bisher unbekannten Umständen gegen eine Leitplanke geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend überschlug sich das Auto. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Andere Personen waren den Angaben nach nicht am Unfall beteiligt.

dpa