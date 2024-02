Braunschweig. Seit nunmehr zwei Jahren kämpft die Ukraine gegen die russischen Invasionstruppen. Hier geht es zum „Talk im Medienhaus“-Livestream.

Im Osten nichts Neues - es gehört zu den verstörendsten Erkenntnissen der aktuellen Nachrichtenlage, dass der Krieg in der Ukraine ohne Aussicht auf einen irgendwie gearteten Ausstieg nun schon seit bald zwei Jahren tobt. Was mit dem russischen Überfall am 24. Februar 2022 begann, erschüttert bis ins Mark. Zivile Opferzahlen in fünfstelliger Höhe, vermutlich bereits mehr als 200.000 getötete Soldaten auf beiden Seiten, 6 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine, wirtschaftliche Turbulenzen und insgesamt eine Zuspitzung der weltpolitischen Lage mit immer neuen aufflammenden Kriegs- und Krisenherden - es sind bittere Fakten.