Braunschweig. Die Nato-Übungen Steadfast Defender und Quadriga24 sind gestartet. Bis in den Sommer werden Konvois in Niedersachsen unterwegs sein.

In den nächsten Monaten werden schwere Kampffahrzeuge durch Teile der Region Braunschweig-Wolfsburg rollen. Die Nato plant mit Quadriga24 und Steadfast Defender ihre größte Übung seit dem Ende des Kalten Krieges. Das Ziel: Die Verlegung von insgesamt 90.000 Soldaten der Nato-Streitkräfte nach Norwegen, Rumänien, Litauen und Ungarn über Schiene, zu Wasser, per Straße und in der Luft. Der Übung soll laut US-General Christopher Cavoli, dem Oberkommandierenden der alliierten Streitkräfte in Europa, ein direktes Signal an Russland senden. Das transatlantische Bündnis will bis in den Juni zeigen, dass es fähig ist, seine Ostgrenze zu Russland und seinen Verbündeten im Falle eines Angriffs schnell zu verstärken. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur großen Übung.