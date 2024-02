Braunschweig. Die Hannoveraner von Phaeosynt haben ein Verfahren mit Kieselalgen entwickelt. Was das Produkt vegan macht – und andere nicht.

Vegan statt tierisch: So lautet das Werbeversprechen des Hannoveraner Start-Ups „Phaeosynt“. Das Unternehmen stellt Schwangerschaftstests her, die ohne tierisch produzierte Antikörper auskommen. Denn Schwangerschaftstests funktionieren wie viele andere Selbsttests mit Antikörpern, die einen bestimmten Stoff (hier das Schwangerschaftshormon hCG) anzeigen. Und diese Antikörper werden bisher in der Regel aus Tieren gewonnen und mithilfe von Tieren vervielfältigt.