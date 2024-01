Hannover. Die rechnerische Unterrichtsversorgung ist minimal gestiegen. Opposition und Verbände sehen keine relevanten Fortschritte.

Ist das die Trendwende, wenn auch auf niedrigem Niveau? Erstmals seit 2019 ist laut Kultusministerium die Unterrichtsversorgung an den Schulen in Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr nicht schlechter geworden. „Wir konnten den Abwärtstrend leicht stoppen. Das bedeutet aber nicht, dass wir aus dem Gröbsten raus sind“, sagte Ministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) in einer Pressekonferenz vor Beginn des zweiten Schulhalbjahres.