Braunschweig. Landwirte blockieren im Kreis Helmstedt Autobahn-Zufahrten. So bereiten sich Polizei und Landvolk auf die Demo Montag in Berlin vor.

Nach den ersten Protesten der Landwirte in Braunschweig und Wolfsburg nähert sich die große Demonstration in Berlin. Viele Landwirte der Region Braunschweig-Wolfsburg machen sich am Montag sowohl in Bussen als auch wieder mit ihren Traktoren über die A2 auf den Weg in die Bundeshauptstadt. Dort stellen sie sich erneut gegen die schrittweise Abschaffung der Agrardiesel-Subvention. Kurz vor der Abschlussaktion der sogenannten „Aktionswoche“ der Bauern kommt es zu weiteren Protestaktionen in der Region.