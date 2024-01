Oldenburg. Die neue Partei um Sahra Wagenknecht ist gegründet. Die Ex-Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali ist eines der BSW-Gesichter.

Die Oldenburger Bundestagsabgeordnete Amira Mohamed Ali steht gemeinsam mit Sahra Wagenknecht an der Spitze der neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). „Heute haben wir es geschafft, die neue politische Kraft aus der Taufe zu heben, die unser Land so dringend braucht“, sagte Mohamed Ali am Montag in Berlin.

Am Montagvormittag hatte sich das BSW offiziell als Partei gegründet und den ersten Vorstand gewählt. Der erste Parteitag soll am 27. Januar stattfinden. Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will sich für die nächsten 30 bis 40 Jahre als „Volkspartei“ in Deutschland etablieren und die Politik grundlegend verändern.

Das Interesse an der neuen Partei sei groß, betonte Mohamed Ali. „In den vergangenen Wochen sind viele Menschen auf uns zugekommen, die bisher nicht in der Politik waren und sich jetzt politisch engagieren wollen, weil sie mit uns gemeinsam unser Land wieder nach vorne bringen möchten“, sagte die ehemalige Chefin der Linksfraktion.

dpa