Friesoythe. Außerdem ist die aus der Leine gerettete Frau gestorben und in Winsen gab es einen blinden Zugpassagier – der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Ein Fußgänger ist bei Friesoythe im Landkreis Cloppenburg von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Zunächst war der 58 Jahre alte Fußgänger am frühen Montagabend bei Dunkelheit von einem ersten Auto erfasst worden, als er eine Straße überqueren wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dabei wurde der Mann auf die Gegenfahrbahn geschleudert und von einem weiteren Auto, in dem eine 67 Jahre alte Frau fuhr, überrollt. Rettungskräfte eilten zum Unfallort. Der Fußgänger wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Möglicherweise hatte der Fußgänger laut den Beamten die Geschwindigkeit des ersten herannahenden Autos unterschätzt.

Hannover: Aus Fluss Leine gerettete Frau ist gestorben

Die Frau, die am Neujahrstag bewusstlos aus der Leine in Hannover gerettet wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Die Todesursache werde ermittelt. Noch seien die Hintergründe unklar. Nähere Angaben zur Identität waren zunächst nicht möglich. Nach Schätzungen der Feuerwehr handelte es sich um eine rund 70 Jahre alte Frau.

Passanten hatten am Montag einen Notruf abgesetzt und berichtet, dass ein scheinbar bewusstloser Mensch den Fluss stromabwärts treibe. Da die Strömungsgeschwindigkeiten wegen des Hochwassers derzeit hoch sind, fuhren die Einsatzkräfte verschiedene Stellen am Fluss an. An der Schwanenburgbrücke wurde die Frau per Feuerwehrboot gerettet, an Land gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Die Seniorin mit lebensbedrohlichem Zustand sei von einem Notarzt versorgt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, so ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr Hannover war mit 48 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen an der Leine.

Mann fährt auf Trittbrett einer Lokomotive mit

Ein Mann ist auf dem Trittbrett einer Lokomotive unbemerkt von Winsen (Luhe) bis nach Lüneburg gefahren. Bundespolizisten entdeckten den 22-Jährigen nach eigenen Angaben am Dienstagmorgen zufällig am Hauptbahnhof. Er stand am Heck der Lokomotive und hielt sich an einem Griff fest. Als er in Lüneburg von der Lokomotive kletterte und zur Treppe ging, wurde er gestoppt.

Der blinde Passagier erklärte den Beamten, er sei zu spät auf dem Bahnsteig in Winsen gewesen und noch schnell aufgesprungen. Einen Fahrschein hatte der Mann aus Lüneburg nicht. Gegen ihn wird nun wegen Erschleichens von Leistungen und Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung ermittelt.