Wolfenbüttel. Auch in diesem Jahr hat unsere Redaktion mit den Preisverleihungen Menschen eine Bühne gegeben, die sich für andere eingesetzt haben.

Auch in diesem Jahr hat sich unsere Redaktion auf eine Reise durch das Ehrenamt in der Region begeben. Denn rund 28,8 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich, laut der Stiftung für Engagement und Ehrenamt, ehrenamtlich. Mit Begeisterung setzen sich diese Menschen für die unterschiedlichsten Themen ein und schaffen gemeinsam Großes.

Das Ziel unserer Redaktion: Wir möchten diesen Menschen eine Bühne geben. Ihr Wirken soll sichtbar gemacht werden. Denn sie tun Gutes, beweisen Mut, setzen sich für andere ein, helfen einander und bewegen etwas. Zivilcourage und ehrenamtliches Engagement sind die zwei Begriffe, die über allem stehen und die für unsere Gesellschaft wichtiger denn je sind. Die „Menschen des Jahres“ haben wir auch in diesem Jahr ausgezeichnet und in Wolfenbüttel, Peine, Salzgitter, Gifhorn, Wolfsburg und Helmstedt wunderbare Menschen kennenlernen und vorstellen dürfen.

Die Menschen des Jahres 2023 in der Übersicht Ein Erinnerungsfoto mit allen Beteiligten durfte nicht fehlen. Gewonnen hat in Wolfenbüttel die „Ortsgemeinschaft Halchter“: Pascal Hoppe, Tobias König, Tobias Liersch. © Wolfenbüttel | Stefan Lohmann Gewonnen hat in Wolfenbüttel die „Ortsgemeinschaft Halchter“: Pascal Hoppe, Tobias König, Tobias Liersch. © Wolfenbüttel | Stefan Lohmann Uwe Lickfett hat in Helmstedt den ersten Preis von Chefredakteurin Kerstin Loehr überreicht bekommen. © Helmstedt | Sebastian Priebe Uwe Lickfett ist in der Domäne Schickelsheim mit dem Titel „Mensch des Jahres 2023 in Helmstedt“ ausgezeichnet worden. © regios24 | Sebastian Priebe Dietmar Seidel ist „Mensch des Jahres 2023“ in Peine. © regios24 | Sebastian Priebe Dietmar Seidel ist als „Mensch des Jahres 2023“ im Yachthafen in Vechelde ausgezeichnet worden. © regios24 | Sebastian Priebe Bei der Ehrenamtsgala im Rittersaal ehrte die Gifhorner Rundschau Christine Genter als Gifhornerin des Jahres. © regios24 | Stefan Lohmann Christine Genter ist erste Ansprechpartnerin für Flüchtlinge aus aller Welt und hat mit diesem Engagement und Einsatz den ersten Preis im November im Schloss Gifhorn für die Menschen des Jahres 2023 in Gifhorn erhalten. © regios24 | Stefan Lohmann Christine Genter ist erste Ansprechpartnerin für Flüchtlinge aus aller Welt und hat mit diesem Engagement und Einsatz den ersten Preis im November im Schloss Gifhorn für die Menschen des Jahres 2023 in Gifhorn erhalten. © regios24 | Stefan Lohmann Benjamin Huhn hilft Geflüchteten aus der Ukraine und überzeugt damit die Leserinnen und Leser in Salzgitter. © regios24 | Darius Simka Die Festgala für die „Menschen des Jahres 2023 in Salzgitter“ hat im Café del Lago stattgefunden. Gewonnen hat Benjamin Huhn. © regios24 | Darius Simka Die Festgala für die „Menschen des Jahres 2023 in Salzgitter“ hat im Café del Lago stattgefunden. Gewonnen hat Benjamin Huhn. © regios24 | Darius Simka Die Festgala für die „Menschen des Jahres 2023 in Wolfsburg“ hat im Global Inn in Wolfsburg stattgefunden. © Wolfsburg | Lars Landmann Cindy Kraßmann ist für die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben im Einsatz und „Mensch des Jahres“ in Wolfsburg. © Wolfsburg | Lars Landmann Cindy Kraßmann ist für die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben im Einsatz und „Mensch des Jahres“ in Wolfsburg. © Wolfsburg | Lars Landmann 1 / 15

Sechs Nominierte haben den Titel „Mensch des Jahres“ verliehen bekommen

Jede und jeder der diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten hätte den Titel „Mensch des Jahres 2023“ verdient. Wie das jedoch so bei Abstimmungen ist, konnten unsere Leserinnen und Leser nur einen der Nominierten in der jeweiligen Online-Abstimmung auf den ersten Platz wählen. Und so haben in diesem Jahr sechs Menschen offiziell den Titel „Mensch des Jahres 2023“ verliehen bekommen. Beginnen durften wir unsere Reise in diesem Jahr im Filmpalast in Wolfenbüttel. Hier wurden im August Tobias König, Pascal Hoppe und Tobias Liersch als Team ausgezeichnet. Sie stehen für die Ortsgemeinschaft Halchter, die einer Familie geholfen hat, deren Haus abbrannte.

Weiter ging unsere Reise im Oktober im Restaurant und Café „Am Yachthafen“ in Vechelde, um den Titel „Mensch des Jahres 2023 in Peine“ zu verleihen. Gewonnen hat hier Dietmar Seidel. Er ist seit 16 Jahren Vorsitzender des Sportvereins VfL Woltorf.

Im Café del Lago in Salzgitter wurde im November der Titel Mensch des Jahres 2023 in Salzgitter verliehen. Gewonnen hat Benjamin Huhn: Er hat als interkultureller Mittler Geflüchteten aus der Ukraine geholfen.

Sie ist die erste Ansprechpartnerin für Flüchtlinge aus aller Welt und hat mit diesem Engagement und Einsatz den ersten Preis im November im Schloss Gifhorn für die Menschen des Jahres 2023 in Gifhorn erhalten: Christine Genter.

Die Menschen des Jahres 2023 in der Übersicht Ein Erinnerungsfoto mit allen Beteiligten durfte nicht fehlen. Gewonnen hat in Wolfenbüttel die „Ortsgemeinschaft Halchter“: Pascal Hoppe, Tobias König, Tobias Liersch. © Wolfenbüttel | Stefan Lohmann Gewonnen hat in Wolfenbüttel die „Ortsgemeinschaft Halchter“: Pascal Hoppe, Tobias König, Tobias Liersch. © Wolfenbüttel | Stefan Lohmann Uwe Lickfett hat in Helmstedt den ersten Preis von Chefredakteurin Kerstin Loehr überreicht bekommen. © Helmstedt | Sebastian Priebe Uwe Lickfett ist in der Domäne Schickelsheim mit dem Titel „Mensch des Jahres 2023 in Helmstedt“ ausgezeichnet worden. © regios24 | Sebastian Priebe Dietmar Seidel ist „Mensch des Jahres 2023“ in Peine. © regios24 | Sebastian Priebe Dietmar Seidel ist als „Mensch des Jahres 2023“ im Yachthafen in Vechelde ausgezeichnet worden. © regios24 | Sebastian Priebe Bei der Ehrenamtsgala im Rittersaal ehrte die Gifhorner Rundschau Christine Genter als Gifhornerin des Jahres. © regios24 | Stefan Lohmann Christine Genter ist erste Ansprechpartnerin für Flüchtlinge aus aller Welt und hat mit diesem Engagement und Einsatz den ersten Preis im November im Schloss Gifhorn für die Menschen des Jahres 2023 in Gifhorn erhalten. © regios24 | Stefan Lohmann Christine Genter ist erste Ansprechpartnerin für Flüchtlinge aus aller Welt und hat mit diesem Engagement und Einsatz den ersten Preis im November im Schloss Gifhorn für die Menschen des Jahres 2023 in Gifhorn erhalten. © regios24 | Stefan Lohmann Benjamin Huhn hilft Geflüchteten aus der Ukraine und überzeugt damit die Leserinnen und Leser in Salzgitter. © regios24 | Darius Simka Die Festgala für die „Menschen des Jahres 2023 in Salzgitter“ hat im Café del Lago stattgefunden. Gewonnen hat Benjamin Huhn. © regios24 | Darius Simka Die Festgala für die „Menschen des Jahres 2023 in Salzgitter“ hat im Café del Lago stattgefunden. Gewonnen hat Benjamin Huhn. © regios24 | Darius Simka Die Festgala für die „Menschen des Jahres 2023 in Wolfsburg“ hat im Global Inn in Wolfsburg stattgefunden. © Wolfsburg | Lars Landmann Cindy Kraßmann ist für die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben im Einsatz und „Mensch des Jahres“ in Wolfsburg. © Wolfsburg | Lars Landmann Cindy Kraßmann ist für die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben im Einsatz und „Mensch des Jahres“ in Wolfsburg. © Wolfsburg | Lars Landmann 1 / 15

Emotionale Abende mit Freudentränen liegen hinter uns

Weiter ging es ins Global Inn nach Wolfsburg, um hier im November den Titel „Mensch des Jahres 2023 in Wolfsburg“ an Cindy Kraßmann zu verleihen. Sie ist für die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben im Einsatz.

Unser Ziel haben wir dann in Helmstedt erreicht. Ob Fluthilfe oder Helmfest: Wo Hilfe benötigt wird, packt Uwe Lickfett tatkräftig mit an. Das haben auch unsere Leserinnen und Leser anerkannt und so hat er im Dezember in der Domäne Schickelsheim die Auszeichnung „Mensch des Jahres 2023 in Helmstedt“ erhalten.

Und auch wenn es in Braunschweig in diesem Jahr keine eigene Verleihung gab, so hat beim Gemeinsam-Preis doch auch ein Braunschweiger Projekt den Sonderpreis der Jury abgeräumt: „Sprache durch Ehrenamt vermitteln – Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch!“

Emotionale Abende, bewegende Laudationes und Freudentränen liegen hinter uns. Abende, die hoffentlich bei allen Nominierten des Jahres 2023 in Erinnerung bleiben werden. Unsere diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner haben in jedem Fall Mut, Zuversicht und Durchhaltevermögen bewiesen, sie setzen sich alle für etwas Großes ein und werden ihre Reise im Ehrenamt hoffentlich auch im kommenden Jahr fortsetzen.

Alle Videos zu den Menschen des Jahres jetzt auf dem Youtube-Kanal

Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden in kurzen Videos vorgestellt. Diese Videos und die Filme zu den jeweiligen Preisverleihungen finden Sie hier auf unserem „Menschen des Jahres“-Youtube-Kanal.