Braunschweig. Antibiotika, Hustensaft, Insulin: Bei vielen Medikamenten ist es wieder eng. Gesundheitsamt: Infektwelle wird sich in Januar ziehen.

Angesichts der aktuellen Welle von Erkältungsinfekten beklagen Apotheken deutliche Lieferengpässe bei Arzneimitteln. Die Braunschweiger Apothekerin Cathrin Burs, Päsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen, sagte am Donnerstag im Gespräch mit unserer Zeitung, die Apotheker seien wieder „am Limit“. Dass die Nachfrage im Winter hoch ist, sei zwar „jahrezeitüblich“, so Burs. „Aber wenn, noch eine starke Erkältungswelle hinzukommt, wie wir es gerade erleben, spüren wir das Problem in besonderer Weise.“