Salzgitter. Meyers Beurteilung wird mit Spannung erwartet. Stemmt er sich gegen seine Parteifreundin, die Bundesumweltministerin Lemke (Grüne)?

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) will am Dienstag in Hannover bekannt geben, ob er die Genehmigung für das Atommüllendlager Schacht Konrad in Salzgitter zurücknimmt - oder nicht. Bei seinem Besuch im April vor Ort habe er zugesagt, dass es bis Ende des Jahres eine Entscheidung gebe - und diese Zusage halte er ein, sagte Meyer kürzlich. Jetzt gab das Ministerium den Termin bekannt: Dienstagmittag.