Braunschweig. Azubis unseres Medienhauses haben die Aktion organisiert. Noch bis zum 15. Dezember können Sie Kindern einen Herzenswunsch erfüllen.

Was gibt es Schöneres als strahlende Kinderaugen zu Weihnachten? Die Wunschbaum-Aktion unseres Medienhauses setzt sich dafür ein, dass jedes Kind einen Herzenswunsch zu Weihnachten erfüllt bekommt. Denn zu keiner anderen Jahreszeit sind leuchtende Kinderaugen so wichtig wie an Weihnachten. Leider gibt es aber viele Kinder, die diese besondere Zeit nicht mit ihrer Familie zu Hause verbringen können. Um diesen Kindern und Jugendlichen an Weihnachten dennoch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, haben die Auszubildenden aus dem zweiten Lehrjahr unseres Medienhauses einen Wunschbaum organisiert.