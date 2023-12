Braunschweig. Dirk Pejril spricht über die Sicherheitslage, Rechtsextremismus als größte Gefahr für das Land - und welche Rolle die AfD dabei spielt.

Dirk Pejril aus Hattorf am Harz ist seit knapp einem Jahr Präsident des Niedersächsischen Verfassungsschutzes. Ein Jahr, in dem der Ukraine-Krieg, Fake-News, Reichsbürger, Rechtsextreme und zuletzt der Terror der Hamas sowie Israels Reaktion die Schlagzeilen beherrscht haben – und auch Pejrils Arbeit bestimmten. Doch vor allem der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist ihm ein Anliegen. Vor kurzem saß der 53-Jährige auf dem Podium der „Wolfenbütteler Begegnungen“. Die Fragestellung des Gemeinschaftsprojekts von Herzog-August-Bibliothek, Bundesakademie für Kulturelle Bildung, Friedrich-Ebert-Stiftung und der SPD-Abgeordneten Dunja Kreiser. „Wie rechts ist Deutschland?“ Kreiser warnte dort: Es hat sich etwas verschoben in der Gesellschaft, „sie droht auseinanderzudriften“.