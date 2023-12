Hannover. Nach stürmischen Jahren ist die 50-Jährige bei sich angekommen. Die Arbeit für die Kirche und der Halt der Familie geben ihr Kraft.

Auch in diesem Jahr haben Notruf Mirjam und ihr Team wieder einen Weihnachtsbaum aufgestellt, um Wünsche für Kinder bedürftiger Familien an den Zweigen aufzuhängen. Seit über zehn Jahren engagiert sich die ehemalige First-Lady Deutschlands für den Verein innerhalb der evangelischen Landeskirche. Seit vier Jahren übt sie die Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sogar in Festanstellung aus. Wulff, die mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff verheiratet ist, ist angekommen. Eine ausgeglichene Ruhe geht von ihr bei diesem Interview an Nikolaus aus. Bei Kaffee und Keksen berichtet sie nicht nur von den aktuellen Projekten und Herausforderungen des Beratungsdiensts für Schwangere und Mütter in Not, sondern erzählt auch, wie sie als Familie dieses Jahr Weihnachten feiern.