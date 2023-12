Braunschweig. Der ÖPNV, vor allem der Busverkehr in der Region Braunschweig, ist am Scheideweg. Der Regionalverband beklagt: So kann es nicht weitergehen.

Der öffentliche Nahverkehr ist und war schon immer ein Zuschussgeschäft für die Kommunen. Die Städte und Gemeinden sind oft die Träger der Verkehrsunternehmen. Das ist auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg mit ihren 19 Verkehrsunternehmen so.