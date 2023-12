Berlin. In Berlin stellte sich die Forschungsregion Braunschweig vor. Trotz einiger Erfolge bleiben Probleme.

Von fahrerlosen „Robotaxis“ wie in San Francisco ist Niedersachsen zwar noch ein gutes Stück entfernt. Doch mit Stars wie „Raion“ zeigte Braunschweig bei einem Parlamentarischen Abend in Niedersachsens Landesvertretung in Berlin, wie viel in der Region Braunschweig-Wolfsburg-Salzgitter in Sachen Mobilität läuft. Dass ein autonomer Shuttle als eine Art Minibus abends auch übers platte Land fährt, und das auch bei schlechtem Wetter, soll möglichst bald keine Zukunftsmusik mehr sein. „Die Potenziale sind enorm“, sagte der Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Hartmut Höppner. „Dafür braucht man Geld“, stellte Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) an die Adresse von Bund und Land heraus. Doch es gibt weitere Hürden.