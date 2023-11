Eine Produktionshalle steht schon, die andere wächst gerade als Betonpfeiler-Gerippe in die Höhe. Das Luftbild von der Baustelle der VW-Batteriezellfabrik in Salzgitter entstand Mitte November 2023. Das kleinere Gebäude in der Mitte, die sogenannte „Medienzentrale“, versorgt die Fabrik mit Energie, Wärme und Druckluft. Hier sollen auch Abfälle, die bei der Produktion entstehen, wiederverwertet werden. © privat | PowerCo SE