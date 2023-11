Sande. Auf der Autobahn 1 verliert ein Fahrer die Kontrolle über seinen Lkw. Bei Diepholz verletzt sich ein Mann bei einem Unfall schwer.

Eine Disco im Landkreis Friesland ist in der Nacht zum Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache abgebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Schaden im mindestens hohen sechsstelligen Bereich aus. Als die Feuerwehrleute an der Disco in der Gemeinde Sande ankamen, schlugen den Angaben zufolge schon Flammen aus dem Dachstuhl. Da die Löscharbeiten keinen Erfolg mehr versprachen, wurde laut Polizei entschieden, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen. Verletzt wurde niemand.

Fahrzeugteile fliegen auf die Autobahn 1

Die Autobahn 1 bei Wildeshausen ist nach einem Unfall in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Drei Menschen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer eines Lastwagens hatte am Dienstagabend wegen eines „körperlichen Mangels“ die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lkw sei nach rechts von der Straße abgekommen und habe Bäume touchiert, so dass Äste und Fahrzeugteile auf die Autobahn flogen und nachfolgende Autos beschädigten. Außerdem sei der Tank des Lastwagens aufgerissen, wodurch mehrere Liter Diesel ausliefen. Laut Polizei sollte die A1 Richtung Bremen noch bis in den Morgen gesperrt bleiben.

Auto kollidiert mit Baum - Mann schwer verletzt

Ein Mann ist mit seinem Auto im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Wagen des 23-Jährigen war am Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte in der Nähe der Gemeinde Eydelstedt.

dpa