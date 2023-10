Lüneburger Heide im Herbst: Die besten Wander- und Fahrradtouren

Mit Beginn des Herbstes schaltet die Lüneburger Heide GmbH ihr Herbstlaub-Barometer 2023 live. Mit etwa 35 Prozent Waldfläche im Naturpark Lüneburger Heide und dem Lüßwald in der Südheide als eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands mit 7500 Hektar gehört der Herbst laut Pressemitteilung des Unternehmens zu den beliebtesten Zeiten in der Region.

„Wanderer, die nach den Sommermonaten Ruhe und Natur genießen wollen, Großstädter, die für zwei, drei Tage Alternativen zum Stadtgewimmel suchen und Naturfreunde, die die Tier- und Pflanzenwelt studieren möchten, kommen jetzt zu uns“, erklärt Ulrich von dem Bruch in der Mitteilung. Im Herbstlaub-Barometer führe die Marketinggesellschaft Ausflugsziele auf, die die herbstliche Landschaft von ihrer schönsten Seite zeigen, so der Heide-Geschäftsführer weiter. Sowohl auf der Website sowie über aktuelle Videos auf Youtube, Tiktok und Instagram können Interessierte in den Indian Summer der Lüneburger Heide eintauchen und sich nach Vorschlägen und Empfehlungen für Aktivitäten erkundigen.

Übersichten für Radfahrer und Wanderer

Radbegeisterte können aus Halbtagstouren, Tagestouren, Thementouren und Sterntouren unterschiedlichster Längen wählen. Zertifizierte Radwege finden sich ebenso wie einsame, verschlungene Pfade. Wer einen Fahrradurlaub plant, findet hier Wissenswertes zu Routenvorschlägen, Ausflugstipps, Checklisten und Unterkünften. Für E-Bikefahrer gibt die Lüneburger Heide GmbH gezielt Routenempfehlungen auf ihrer Homepage.

Wanderern bietet die Region ein Wegenetz aus zirka 1000 Kilometern Wanderwegen. Die Strecken führen auf teils weichen, federnden Waldböden, teils sandigen oder naturbelassenen Heidewegen durch die Landschaft und bieten gute Voraussetzungen für lockere Spaziergänge, Halb- und Tageswanderungen oder Speedhiking. Wer es beim Wandern gerne schneller mag, ist, so die Heide. Touristiker, auf dem Heidschnuckenweg genau richtig. Die Strecke Hamburg/Fischbek-Buchholz lässt sich zum Beispiel in fünf Stunden schaffen. Einen Überblick die Strecken durch die herbstliche Natur zeigt die Heide-Website.

Ein weiteres Schauspiel zeigt sich an den Meißendorfer Teichen und im Bannetzter Moor. Hier halten zahlreiche Zugvögel inne. Von den Aussichtstürmen lassen sich Limikolen, Kraniche, Schwarzstörche und Gänse beobachten; im Postmoor bei Bargfeld und im Schweimker Moor bei Bad Bodenteich kommen Kraniche in Scharen zusammen. In der Aller-Niederung bei Winsen an der Aller versammeln sich zahlreiche Singschwäne.

Eine tagesaktuelle Übersicht aller Touren, Angebote und Programme bietet zudem der Veranstaltungskalender der Lüneburger Heide GmbH.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de