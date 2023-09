Der Hass im Internet nimmt zu, beklagt Justizministerin Kathrin Wahlmann. „Schon bei Themen, die auf den ersten Blick gar nicht so brisant sind, wird sich ohne Ende beschimpft.“

Braunschweig Nach „Judenpresse-Rufen“ in Braunschweig und „Judenhasser-Arzt“ in Hannover: Justizministerin Wahlmann will Anklagebehörden sensibilisieren.