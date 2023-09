Bademeister verletzt sich bei Schlägerei in Garbsen

Garbsen Ein Bademeister ist auf dem Gelände des Aqua Parks in Garbsen nähe Hannover in eine Außeinandersetzung mit Badegästen geraten. Dabei wurde er verletzt.

Ein 62 Jahre alter Bademeister ist bei einer Schlägerei am Blauen See in Garbsen nahe Hannover verletzt worden. Am Mittwoch sei es auf dem Gelände des Aqua Parks zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und mehreren Badegästen gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 62-Jährige geriet zunächst in einen verbalen Streit, dann gab es eine „handfeste Auseinandersetzung“ - der Bademeister erlitt Prellungen und Schürfwunden am Kopf. Als die Polizei eintraf, war von den in den Streit verwickelten Badegästen nur noch ein 38-Jähriger aus Ostwestfalen da.

Auto rammt ehemaligen Blumenladen - Fahrer verletzt

Ein 36-Jähriger hat mit seinem Wagen in Emden einen ehemaligen Blumenladen gerammt und ist verletzt worden. Das Auto des Mannes sei am Freitagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Spur abgekommen, habe die Gegenfahrbahnen und ein Grundstück überquert und sei schließlich in das Gebäude gefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie schwer der 36-Jährige verletzt wurde, war zunächst unklar - er dürfte den Angaben zufolge aber schwer oder lebensgefährlich verletzt sein. Auch der Gebäudeschaden war zunächst noch unklar.

Zwei Pferde in Bremen auf einer Weide verletzt

Zwei Pferde sind am Donnerstag in Bremen verletzt worden. Die Schnittwunden wurden offensichtlich mit einem Messer oder mit einem ähnlichen Gegenstand zugefügt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Tiere befanden sich auf einer Weide einer Pferdepension. Wer den Pferden die Verletzungen zufügte, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei und die Tierschutzbehörde ermitteln wegen Straftaten nach dem Tierschutzgesetz. Die Betreiberin der Pferdepension sagte der Polizei, dass man bereits am vergangenen Wochenende eine Schnittverletzung bei einem Pferd bemerkt habe. Das Tier musste operiert werden.

Mann randaliert in Bremer Sozialzentrum

Ein 30 Jahre alter Mann hat in einem Bremer Sozialzentrum randaliert, Mitarbeiter bedroht und beleidigt und versucht, eine Mitarbeiterin mit einem Stuhl zu schlagen. Zu dem Vorfall kam es am Donnerstagvormittag, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Tische, Stühle und ein Computer gingen bei dem Angriff zu Bruch. Polizisten nahmen den Mann auf eine Polizeiwache mit. Er wurde wegen Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Zudem erhielt er eine Gefährderansprache und einen Platzverweis. In Bremer Sozialzentren befinden sich unter anderem Sozialämter.

Alkoholisierter Mann randaliert und verletzt mehrere Polizisten

Ein alkoholisierter Mann hat am Donnerstag in Winsen (Luhe) randaliert und später mehrere Polizisten verletzt. Der 21-Jährige beleidigte, kniff und schlug Menschen am Donnerstag zunächst in der Kreisverwaltung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem er sich auch durch die alarmierten Beamten nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen.

Auf der Wache habe der Mann vorgegeben, auf Toilette zu müssen, auf dem Weg dorthin aber zwei Polizisten angegriffen, um sich ihnen zu entziehen. Zusammen mit weiteren Beamten habe der Mann in Handschellen genommen und zurück in seine Zelle gebracht werden können. Fünf Polizisten und Polizistinnen erlitten dabei Prellungen und Bisswunden, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 21-Jährigen wird wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de