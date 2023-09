Erntezeit: Diese Folgen hat das Wetter im Braunschweiger Land

Wenigstens für die Pflanzen ist der viele Regen gut – mit diesem Gedanken mag sich der ein oder andere in den regnerischen Sommerwochen im Juli und August getröstet haben. Gilt das tatsächlich für das Erntejahr? Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) zieht Bilanz.

„Seit 2018 waren die Jahre sehr trocken, es gab ein Wasserdefizit auf allen Flächen“, erklärt der Präsident der LWK, Gerhard Schwetje. Dieses Jahr sei allerdings ein besonderes Erntejahr gewesen. „Bis März war das Wetter super für die Landwirtschaft“, so Schwetje, „danach wurde es sehr trocken für zwei Monate.“ Das Land im Süden Braunschweigs habe einen lehmigen Boden und die Trockenphase gut überstanden.

Im Norden habe der sandige Boden das Wasser nicht so gut speichern können. Die Landwirte dort mussten ihre Felder zusätzlich beregnen – dabei wurden die hochpreisigen Kartoffeln oder Zuckerrüben zum Beispiel der Sommergerste vorgezogen. „Die fing dann an zu hungern“, beschreibt es Schwetje.

Regengüsse im Juli und August machen Ernte schwierig

Der einsetzende Regen im Juli und August hat dem Getreide allerdings auch nicht viel Gutes gebracht. Die Zeiträume, in denen Landwirte zwischen Stürmen und Regenschauern die Ernte einholen konnten, seien „extrem knapp“ gewesen, sagt der Kammer-Präsident. Und: „Mit jedem Regentag, an dem die Mähdrescher nicht fahren konnten, hat die Backqualität von Weizen und Roggen abgenommen – so verwandelte sich Brotgetreide vielerorts in Futtergetreide“, wird er in der Mitteilung der LWK zitiert.

Das hat Folgen für die Landwirte, denn Futtergetreide ist weniger wert als Brotgetreide. Der Abstand von Futterweizen zu Brotweizen beispielsweise belaufe sich zurzeit auf 2,70 bis 3 Euro pro Dezitonne, heißt es in der Mitteilung. Durchschnittlich geht die Kammer davon aus, dass der Getreide-Ertrag in diesem Jahr bei 70,1 Dezitonnen in Niedersachsen liegt – 7,6 Prozent weniger als im Jahr davor. Der vorläufig berechnete Erlös der Landwirte liegt sogar 27,9 Prozent unter dem des Vorjahres. „Letztes Jahr gab es einen guten Durchschnittsertrag und dazu hohe Preise“, erklärt Schwetje. Dieses Jahr bewege sich beides wieder auf „Normalniveau“.

Schwetje: Zuckerrüben und Mais „Gewinner des Jahres“

Vom nassen Sommer haben aber auch einige Sorten profitiert: insbesondere Zuckerrüben und Mais. „Wir hoffen auf gute Ernteerträge“, sagt Schwetje. Außerdem konnte auch Wintergerste dank der frühen Ernteperiode im Juli planmäßig geerntet werden, heißt es in der Mitteilung der LWK. Im Braunschweiger Land sei in diesem Jahr mit vielen Zuckerrüben und Wintergerste aus dem Süden und Mais und Zuckerrüben aus dem Norden zu rechnen. Insgesamt, so Schwetje, sei dies wirtschaftlich gesehen „kein Jahr zum Klagen, aber auch keines für Freudensprünge.“

Damit unvorhergesehenes Wetter nicht die ganze Ernte von Landwirten zunichte macht, sei es ratsam, eine „breite Fruchtfolge“ anzupflanzen. Also: nicht nur auf die Wintergerste zu setzen, zum Beispiel. So hätten Landwirte im Landkreis Helmstedt unter anderem angefangen, Sonnenblumen zu pflanzen, erzählt der Kammer-Präsident. „Das ist zwar noch ein kleiner Markt, aber für den Einzelnen ein guter Zusatz.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de