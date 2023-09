Taxi erfasst Fußgänger - 72-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Oyten. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Oyten im Landkreis Verden ist ein 72-Jähriger ums Leben gekommen. Am späten Samstagabend sei ein 49 Jahre alter Taxifahrer mit seinem Wagen und einem Fahrgast im Ortsteil Bassen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem 72-Jährigen, einem Fußgänger, der ersten Angaben zufolge auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Achim ging. Der ältere Mann erlitt bei der Kollision „massive Verletzungen“, er starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle.

32-Jähriger bei Wohnungsbrand in Osnabrück schwer verletzt

Beim Brand einer Wohnung in Osnabrück ist ein 32-Jähriger schwer verletzt worden. Das Feuer war am Sonntag in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der Wohnungsinhaber erlitt schwere Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung, möglicherweise besteht laut Polizei auch Lebensgefahr. Ein Nachbar wurde durch Rauchgase leicht verletzt, beide Bewohner kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache war zunächst unklar, auch die Schadenshöhe stand noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Explosion in Einfamilienhaus - 50-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Westoverledingen im Landkreis Leer hat ein 50-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Hausbewohner kam am Samstag per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf - demnach gibt es Hinweise darauf, dass der 50-Jährige im Haus war und die Explosion ausgelöst haben könnte. Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Wohnhaus durch Explosion und Feuer schon schwer beschädigt. Es ist den Angaben zufolge einsturzgefährdet.

Der entstandene Schaden am Haus beläuft sich Schätzungen zufolge auf eine mittlere sechsstellige Summe. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, die Ermittlungen dauern an.

Kassiererin mit Messer bedroht - 22-Jähriger in U-Haft

Bei einem Überfall auf einen Osnabrücker Drogeriemarkt hat ein 22-Jähriger eine Kassiererin mit einem Messer bedroht und Bargeld aus der Kasse erbeutet. Am Samstagnachmittag habe der junge Mann gefordert, ihm den Inhalt der Kasse zu geben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt er der Kassiererin ein Messer an den Hals. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete er, verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Die Polizei löste eine großangelegte Fahndung aus. Etwa zehn Minuten nach der Tat und einige Hundert Meter vom Tatort entfernt fand eine Funkstreife den Verdächtigen. Dieser wirkte nach Polizeiangaben beim Anblick der Beamten „äußerst nervös“ - und ließ ein Messer fallen.

Schließlich gab der 22-Jährige zu, den Drogeriemarkt überfallen zu haben. Die Beute hatte er noch bei sich. Der Mann wurde festgenommen, seine Wohnung wurde durchsucht. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag, noch am Sonntagvormittag wurde der Mann dem Amtsgericht vorgeführt. Eine Haftrichterin ordnete Untersuchungshaft an.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Bei einem Unfall mit einem nicht zugelassenen Motorrad ist ein 21-Jähriger in Hardegsen im Landkreis Northeim ums Leben gekommen. Der junge Mann sei am Samstag mit dem bauartveränderten Motorrad im Ortsteil Hevensen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort kam er aus zunächst unklarer Ursache von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Das Motorrad wurde beschlagnahmt.

Reh kreuzt die Fahrbahn - Rollerfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Reh im Landkreis Osnabrück hat ein 31 Jahre alter Rollerfahrer schwere Verletzungen erlitten. Am Freitagabend habe das Reh in der Gemeinde Kettenkamp in Bersenbrück die Fahrbahn gekreuzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zum Zusammenstoß, der betrunkene Rollerfahrer stürzte. Zwar trug er einen Helm, dieser war aber nicht geschlossen und wurde beim Sturz vom Kopf geschleudert. Der 31-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen unter anderem am Kopf. Ein Atemalkoholtest hatte über 1,6 Promille ergeben, einen Führerschein besaß er nicht. Das Reh verendete am Unfallort.

