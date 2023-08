Niedersachsen: Neun Verletzte bei Zusammenstoß von Bus mit Auto

Bei einem Zusammenstoß von einem Linienbus mit einem Auto in Niedersachsen sind auf der Bundesstraße 1 bei Coppenbrügge im Weserbergland neun Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, kam es zu der Kollision, als der Busfahrer am späten Samstagnachmittag von der Bundesstraße nach links in eine Landstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er laut den Beamten das entgegenkommende Auto.

Der 38 Jahre alte Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Auch der 61 Jahre alte Busfahrer und die sieben Fahrgäste, die in dem Bus in Richtung Hildesheim unterwegs waren, kamen mit Rettungswagen in Kliniken. Die Bundesstraße im Landkreis Hameln-Pyrmont war mehrere Stunden bis zum Samstagabend voll gesperrt.

Rund 300 000 Euro Schaden nach Brand in Wohnhaus im Landkreis Wesermarsch

Beim Brand eines Wohnhauses im Landkreis Wesermarsch sind eine Mutter und ihr Sohn verletzt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 000 Euro. Das Gebäude in Rodenkirchen ist nach dem Feuer in der Nacht zum Sonntag nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Bei der 45 Jahre alten Mutter und ihrem 14-jährigen Sohn bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung, beide kamen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, die auf den Dachstuhl übergegriffen hatten. Die anderen Bewohner der insgesamt vier Wohnungen im Haus wurden von der Gemeinde untergebracht. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

