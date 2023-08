Hannover: Angestellte bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Hannover Mehrfach hat der Täter der 29 Jahre alten Frau in einem Geschäft in den Oberkörper gestochen. Die Polizei verdächtigt einen 26-Jährigen.

Bei einer Messerattacke in einem Geschäft in Hannover ist eine 29-jährige Angestellte lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei in der niedersächsischen Hauptstadt fahndete nach eigenen Angaben vom Mittwoch nach einem 26-jährigen flüchtigen Verdächtigen. Er habe mit dem Opfer nach ersten Erkenntnissen „in einer persönlichen Beziehung“ gestanden, teilten die Beamtinnen und Beamten dazu weiter mit.

Die Tat ereignete sich demnach am Dienstagnachmittag während der normalen Öffnungszeiten in einem Geschäft im Stadtteil Wettbergen. Der 26-Jährige betrat den Laden, sprach die dort arbeitende Frau an und attackierte sie kurz darauf mit einem Messer. Sie erlitt nach Angaben der Ermittler mehrere Stiche in den Oberkörper und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Der Verdächtige flüchtete vom Tatort, wurde von der Polizei nach eigenen Angaben jedoch durch Zeugenaussagen identifiziert. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

afp

