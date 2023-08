Ein Sicherungsverwahrter in seinem Zimmer in der Abteilung für Sicherungsverwahrung der JVA Rosdorf bei Göttingen. Die Zimmer sind 23 Quadratmeter groß, haben einen abgetrennten Schlafbereich und ein kleines Bad samt Dusche und WC. 38 Verwahrte sind derzeit in der JVA Rosdorf.