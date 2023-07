Ferien und Badewetter in Braunschweig: Ab ins Freibad

Am ersten Ferienwochenende klettert das Thermometer in Braunschweig auf über 30 Grad. Das bedeutet: Ab ins Wasser! Die wichtigsten Infos zum Freibad Bürgerpark, zum Raffteichbad, zum Freibad Waggum (alle drei betrieben von der Stadtbad GmbH), zum Kennelbad und zum Heidbergsee gibt‘s hier auf einen Blick. Übrigens: Auch im privat betriebenen Bad Gliesmarode finden Sonnenanbeter eine Liegewiese und ein kleines Außenbecken, und die Wasserwelt hat ebenfalls einen Außenbereich.

Kennelbad: Das Naturbad im Grünen öffnet freitags bis sonntags

Das Kennelbad – seit 2002 ehrenamtlich von einem Verein geführt – ist mit seinem Sandstrand perfekt für Familien. Wer will, kann sich sportlich austoben, zum Beispiel bei Beach-Volleyball, Beach-Soccer und an Fitnessgeräten. Einen Spielplatz und einen Kiosk gibt’s neben der Liegewiese ebenso. Auch FKK-Freunde finden einen eigenen Bereich vor. Die Wasserqualität des Naturbads wird regelmäßig überprüft.

Das Kennelbad öffnet zurzeit freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Einlassschluss ist eine Stunde vor Schließung. Auf der Homepage des Kennelbad-Vereins wird täglich angezeigt, ob das Freibad öffnet. Spielt das Wetter in Braunschweig mal nicht ideal mit, dann kann auch nur teilweise geöffnet oder ganztägig geschlossen sein.

Die Preise: Kleinkinder bis drei Jahre haben freien Eintritt. Kinder zwischen 3 und 11 Jahren zahlen 2 Euro, Jugendliche bis 17 Jahre 3 Euro, Erwachsene 4 Euro. Für Mitglieder des Kennel-Bad-Vereins ist der Eintritt kostenlos.

Das Kennelbad in Braunschweig öffnet zurzeit freitags bis sonntags. Foto: Philipp Ziebart / BestPixels.de

Freibad Bürgerpark: Rauf auf den Zehn-Meter-Sprungturm!

Das Freibad Bürgerpark (Stadtbad) lockt mit einer 62 Meter langen Wasserrutsche – und mit einem Zehn-Meter-Sprungturm! Wer noch mehr Sport will, findet unter anderem eine Slackline und einen Niedrigseilgarten. Auf der Liegewiese ist viel Platz, Kinder haben einen eigenen Planschbereich (wird saniert und ergänzt um eine rund 100 Quadratmeter große Wasserspiellandschaft) und am Kiosk gibt’s Stärkung. Geöffnet ist montags bis samstags von 6 bis 20 Uhr, sonntags von 7 bis 20 Uhr – und das bei jedem Wetter.

Die Preise: Erwachsene 5,20 Euro (40 Cent mehr als im Vorjahr). Der Preis für Ermäßigte liegt bei 4,20 Euro (50 Cent mehr). Kinder unter drei Jahren zahlen 1 Euro. Der Feierabend-Tarif gilt ab 90 Minuten vor Badeschluss und liegt bei 3,70 Euro beziehungsweise ermäßigt 3 Euro. Die 10er-Karte ist für 48 Euro (ermäßigt 38 Euro) zu haben. Wer nicht anstehen will, kann Tickets im Onlineshop kaufen.

Das Freibad Bürgerpark öffnet täglich und bei jedem Wetter. Foto: Stadtbad GmbH / Unbekannt

Raffteichbad: Neue Sandspielfläche für Kinder

Im Raffteichbad zwischen Westpark, Timmerlaher Busch und B1 lässt sich im 50-Meter-Becken wunderbar eine Bahn nach der anderen ziehen. Außerdem gibt’s ein Extra-Springbecken, ein Beachvolleyballfeld und ein Beachsoccerfeld. Kinder können sich im Planschbecken vergnügen. Ein Highlight: die Wasserspritzlandschaft. Natürlich nicht zu vergessen: Spielplatz und Liegewiese.

Zur neuen Saison wurde mit 100 Tonnen Quarzsand eine knapp 300 Quadratmeter große Sandfläche in Beckennähe eingerichtet und mit Sitzmöglichkeiten und Sonnenschirmen ausgestattet. Kinder können sich dort im fast vier Meter langen Sandkastenboot austoben oder sich am Nachbau eines Dinosaurierskeletts als Archäologen probieren, das knapp unter der Sandoberfläche versteckt liegt.

Außerdem gibt es ein neues Bistro samt Terrasse in zentraler Lage, auf der man sich bei einem kühlen Getränk oder Eis vom bunten Treiben etwas zurückziehen kann. Das Bad ist mit der Buslinie 418 sehr gut erreichbar.

Das neue Bistro im Raffteichbad hat eine Terrasse bekommen. Foto: Fabian Neubert / Stadtbad GmbH

Geöffnet ist montags bis samstags von 6 bis 20 Uhr, sonntags von 7 bis 20 Uhr – allerdings nicht bei jedem Wetter: Die Bäderampel regelt je nach prognostizierter Temperatur und Sonnenscheindauer die Öffnung beziehungsweise Schließung. Für Hartgesottene gilt aber: Das Freibad Raffteich ist auch bei schlechtem Wetter zumindest bis 11.30 Uhr nutzbar. Die Bäderampel ist unter www.stadtbad-bs.de zu finden und zeigt, wie am aktuellen Tag sowie an den beiden folgenden Tagen geöffnet ist.

Die Preise: Erwachsene 5,20 Euro (40 Cent mehr als im Vorjahr). Der Preis für Ermäßigte liegt bei 4,20 Euro (50 Cent mehr). Kinder unter drei Jahren zahlen 1 Euro. Der Feierabend-Tarif gilt ab 90 Minuten vor Badeschluss und liegt bei 3,70 Euro beziehungsweise ermäßigt 3 Euro. Die 10er-Karte ist für 48 Euro (ermäßigt 38 Euro) zu haben. Wer nicht anstehen will, kann Tickets im Onlineshop kaufen. Achtung: Vor Ort ist nur Barzahlung möglich.

Sommeridylle im Raffteichbad (Archivfoto). Foto: Erwin Klein / FMN

Freibad Waggum: Wasserspielplatz, Beachvolleyball und Freibadkiosk

Nach dem erfolgreichen Kampf um den Erhalt des Bades und der 2015 abgeschlossenen Sanierung erfreuen sich viele Badegäste am 25-Meter-Becken – und seit 2018 auch am neu eingerichteten Wasserspielplatz. Im Norden am Rande der Stadt geht’s besonders familiär zu. Die Gäste können Beachvolleyball und Riesenschach spielen. Ebenso wichtig: der Freibadkiosk. Und: Der Förderverein spielt eine unverzichtbare Rolle, um das Bad attraktiv zu halten.

Geöffnet ist täglich von 11 bis 19 Uhr (bei gutem Wetter). Auch hier gilt: Die Bäderampel auf www.stadtbad-bs.de zeigt, ob das Bad öffnet.

Die Preise: Im Freibad Waggum zahlen Erwachsene 3,90 Euro und damit 20 Cent mehr als im Vorjahr. Der Preis für Ermäßigte liegt bei 2,90 Euro (20 Cent mehr). Der Feierabend-Tarif gilt ab 90 Minuten vor Badeschluss und liegt hier bei 2,90 Euro beziehungsweise ermäßigt 1,90 Euro. Die 10er-Karte ist für 37 Euro (ermäßigt 27 Euro) zu haben. Wer nicht anstehen will, kann Tickets im Onlineshop kaufen. Achtung: Vor Ort ist nur Barzahlung möglich.

Im Freibad Waggum wird das Wasser künftig auch erwärmt. Foto: Stadtbad GmbH/Fabian Neubert / Unbekannt

Neue Saisonkarte: 169 Euro für die drei städtischen Freibäder

Neben den 10er-Karten und den Sommerferienkarten für Kinder und Jugendliche gibt es in den drei städtischen Freibädern (Bürgerpark, Raffteichbad, Waggum) jetzt eine neue Saisonkarte. Für 169 Euro können damit alle drei Freibäder in der Saison des Kaufs genutzt werden (einmal pro Tag einlösbar). Die Saisonkarte ist übertragbar und erspart außerdem das Anstehen an der Kasse.

Die gestiegenen Preise für die Eintrittskarten in den drei städtischen Freibädern begründet die Stadtbad GmbH mit deutlich gestiegenen Lohn- und Energiekosten und mit Investitionen in neue Attraktionen und einen klimaneutraleren Betrieb.

Heidbergsee: Braunschweigs einziger See, in dem das Baden erlaubt ist

Das Baden im Heidbergsee steht schon lange bei vielen Menschen hoch im Kurs. Seit drei Jahren ist es nun auch ganz offiziell erlaubt – abgesehen von einem Teilbereich im Süden. Der Heidbergsee ist damit der einzige See in Braunschweig, in dem man schwimmen darf. Er ist gesäumt von Sandstrand und Wiesen, von einem Fitnesszirkel sowie Plätzen für Streetball, Beachvolleyball und Fußball.

Was zu beachten ist: In der Badesaison sind Hunde am Strand tabu. Und: Es gibt keine Badeaufsicht. Das Wasser kann stellenweise sehr kalt sein. In beiden Seeteilen gibt es Abbruchkanten. Aus der Zeit des Kiesabbaus befinden sich noch Industrieteile im See – beim Springen vom Ufer oder von Booten besteht Lebensgefahr!

Bad Gliesmarode: Liegewiese und Außenbecken

Das privat betriebene Bad Gliesmarode, das ja eigentlich ein Hallenbad ist, hat einen 6000 Quadratmeter großen Außenbereich mit Liegewiese und kleinem Außenbecken. Wer’s sportlich mag, kann auch Volleyball oder Badminton spielen. Die nötigen Utensilien können im Bad geliehen werden. Öffnungszeiten: Mo 12-21 Uhr, Di-Fr 7.30-21 Uhr, Sa/So 9-19 Uhr. Preise: Kurzzeittarif (bis 90 Minuten) Kinder 5,90 Euro, Erwachsene 6,90 Euro (und etliche weitere Tarife). Info: www.bad.bs

Wasserwelt: Beachvolleyball, Trampolin, Außenbecken

In der Wasserwelt kann man nicht nur drinnen planschen und schwimmen, sondern draußen im Grünen ebenso. Auch an Sportangeboten mangelt es dort nicht: Neben dem Beachvolleyballfeld gibt’s noch zwei Trampoline. Nicht zu vergessen die beiden Rutschen, die zwar nicht zum Außenbereich gehören, aber an heißen Tagen ein besonderer Genuss sein können – wenn man sich traut. Das Tempo ist mächtig gewaltig, und hinterher bietet sich dann wieder eine Erholung im Außenbecken an.

Geöffnet ist montags bis samstags 8 bis 21.30 Uhr, sonntags 8 bis 20.30 Uhr.

Die Preise: Tageskarte in den Ferien ermäßigt 6,60 Euro, Erwachsene 8,50 Euro (90 Minuten kosten 4,50 Euro / 6 Euro). Info: www.stadtbad-bs.de

So sind Braunschweigs Hallenbäder im Sommer geöffnet

Das Freizeitbad Wasserwelt ist geöffnet. Das Hallenbad BürgerBadePark ist geschlossen und nimmt seinen Betrieb erst mit Ende der Freibadsaison wieder auf. Das Sportbad Heidberg bleibt bis 20. August für die Öffentlichkeit geschlossen. In der Schließzeit werden geplante Wartungs- und Reparaturarbeiten vorgenommen.

Wann die Freibadsaison endet, steht noch nicht exakt fest. Wie im vergangenen Jahr hatte die Stadtbad GmbH die Saison etwas später gestartet als gewohnt. Außerdem wird sie voraussichtlich erneut etwas eher enden. Grund ist die Energiekrise, wie Stadtbad-Geschäftsführer Tobias Groß erläutert hatte: „Diese üblicherweise besucherschwachen Randzeiten sind durch die geringen Lufttemperaturen sehr energieintensiv.“ Durch die Saisonverkürzung im letzten Jahr habe man weit über 80 Prozent der Energie einsparen können, die zum Beheizen der Außenbecken notwendig wäre, so Groß. „Betroffen sind von dieser Maßnahme nur rund zehn Prozent der Freibadbesucher.“

Durch die Schläuche der Solarabsorber-Anlage fließt Beckenwasser. Diese nehmen die Energie des Sonnenlichtes auf und erwärmen das Wasser, das dann zurück in das Schwimmbecken geleitet wird. Foto: Fabian Neubert / Stadtbad GmbH

Übrigens: Stadtbad GmbH nutzt Sonnenkraft, um das Wasser zu erwärmen

Im Freibad Bürgerpark sorgt aktuell die große Solarabsorber-Anlage an sonnigen Tagen für eine Aufheizung des Beckenwassers und liefert mehrere tausend Kilowattstunden erneuerbare Energie. Dabei wird ein Teil des Beckenwassers durch schwarze Schläuche gepumpt, die großflächig auf den Dächern verlegt sind. Diese nehmen die Energie des Sonnenlichtes auf und erwärmen das Wasser, das dann zurück in das Schwimmbecken geleitet wird.

In den Freibädern Raffteich und Waggum hat die Stadtbad GmbH über den Winter ebenfalls Solarabsorber-Anlagen errichtet, um sich von fossiler Energie zunehmend zu lösen. „In Waggum bedeutet dies insofern eine größere Veränderung, als dass das Bad vorher gänzlich unbeheizt war“, sagt Fabian Neubert, Sprecher der Stadtbad GmbH. „Gerade an beziehungsweise nach kühleren Tagen verspricht die neue Anlage dort nun merklich wärmere Wassertemperaturen.“

Zusammen mit den 760 Quadratmetern im Freibad Bürgerpark sorgen nun insgesamt knapp 1100 Quadratmeter Solarabsorber-Fläche auf den städtischen Freibädern für einen klimafreundlicheren Betrieb. Für diesen Herbst seien außerdem große Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern des Sportbades Heidberg und des Freizeitbades Wasserwelt geplant. „Über 2000 Photovoltaikmodule werden den Badbetrieb dann auf rund 4000 Quadratmetern mit erneuerbarer Energie unterstützen“, so Neubert.

