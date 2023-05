Bad Lauterberg: Vollsperrung in der Scharzfelder Straße

Die Stadtverwaltung Bad Lauterberg weist in einer Mitteilung darauf hin, dass in der Zeit vom 9. bis zum 16. Mai für die Sanierung von Schmutzwasserhausanschlüssen in der Scharzfelder Straße in Höhe der Hausnummern 75 bis 77 eine Vollsperrung angeordnet wurde.

Die Umleitungsmöglichkeiten zur Umfahrung der Baustelle sind entsprechend ausgeschildert. Es ist an diesen Tagen im Umleitungsbereich mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Anwohner werden hierfür um Verständnis gebeten.

