Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Postwagen in Diepholz

Beim Zusammenstoß mit einem Postwagen ist ein Motorradfahrer am Freitag in Diepholz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 53-jährige Fahrer des Postfahrzeuges beim Abbiegen den entgegenkommenden 39-jährigen Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Eine Ärztin, die zufällig am Unfallort war, versuchte laut Polizei, den Verletzten zu reanimieren, doch dieser starb am Unfallort. Die Bundesstraße 51 wurde für mehrere Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 25 000 Euro.

Mann von fallendem Baum tödlich verletzt

Bei Fällarbeiten im Wald ist ein Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fällte der 76-Jährige am Mittwoch gemeinsam mit einigen Bekannten Bäume auf seinem Grundstück in einem Wald nahe Bergen im Landkreis Celle. Den Angaben zufolge traf ein umfallender Baum den Mann, Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Die Polizei ermittelt wegen des genauen Unfallhergangs.

Laster prallt gegen Baum - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall in Grasberg im Landkreis Osterholz lebensgefährlich verletzt worden. Der 42-Jährige sei mit seinem Lkw aus unbekannten Gründen auf gerader Strecke von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort sei er am Donnerstagmittag mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Baum geprallt. Durch den Aufprall sei der Fahrer eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Diebe stehlen Rührwerke für Biogasanlage

Unbekannte haben mehrere motorbetriebene Rührwerke für eine Biogasanlage in Neuenkirchen im Landkreis Osnabrück gestohlen. Dabei sei ein Schaden von rund 75 000 Euro entstanden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die rund zehn Geräte seien in der Nacht auf Mittwoch von einem Bauernhofgelände entwendet worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben.

dpa

