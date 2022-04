Papier-Lastwagen brennt bei Hann. Münden – langer Stau auf A7

Hann. Münden. Die A7 in Richtung Hannover war am Montagmorgen zeitweise komplett dicht. Weitere Blaulicht-Einsätze aus Niedersachsen lesen Sie in diesem Überblick.

Ein Lastwagenbrand hat auf der Autobahn 7 bei Hann. Münden zu Wochenbeginn zu langen Staus geführt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, staute sich der Verkehr zwischen Münden-Lutterberg und Münden-Hedemünden in Richtung Hannover auf etwa acht Kilometern Länge. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Wegen eines technischen Defekts ging der mit 24 Tonnen Papier beladene Lastwagen auf der Autobahn in Flammen auf, wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte. Nachdem der Fahrer den Brand bemerkte, stellte der 36-Jährige seine Zugmaschine auf dem Seitenstreifen ab und brachte sich in Sicherheit. Auf Fotos war der Sattelzug völlig ausgebrannt zu sehen. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Nach der Freigabe des Abschnittes durch die Polizei wurde der Verkehr zunächst auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Stau löste sich dadurch langsam auf.

Streit zwischen Kindern: 13-Jähriger greift zum Messer

Die Polizei ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Kindern wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Während des Streits am vergangenen Samstag in Nordenham habe ein 13-jähriger Junge mehrfach mit einem Messer in Richtung des Kopfes eines zwölfjährigen Jungen gestochen, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Zwölfjährige habe einen Mountainbike-Helm getragen und sei deshalb unverletzt geblieben. Der tatverdächtige 13-Jährige sei strafunmündig und an seine Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Bersenbrück: Männer wollen brennende Küche nicht verlassen

Einsatzkräfte mussten zwei Männer in Bersenbrück davon überzeugen, ihre brennende Wohnung zu verlassen. Nach Angaben der Polizei war es in der Wohnung am Sonntagabend zu einem Küchenbrand gekommen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die beiden 23 und 31 Jahre alten Bewohner laut Polizei noch in der Wohnung und zeigten sich uneinsichtig, diese zu verlassen. Einer der beiden Männer verweigerte sich auch, sich vom Rettungsdienst behandeln zu lassen, wie es weiter hieß. Der andere kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Norddeich: Fähren stoßen zusammen: Fünf Fahrgäste leicht verletzt

Im Nordseebad Norddeich (Landkreis Aurich) sind am Sonntagnachmittag zwei Fähren zusammengestoßen. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, wurde eine Fähre in Richtung Juist kurz nach dem Ablegen von starkem Wind erfasst. Dadurch sei das Schiff gegen eine im Hafen liegende Autofähre geprallt.

Dabei wurden laut Wasserschutzpolizei fünf Fahrgäste durch Glassplitter von zerbrochenen Fensterscheiben leicht verletzt. Sie mussten jedoch nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Insgesamt befanden sich laut Polizei bei dem Unfall 320 Fahrgäste an Bord. Sie konnten ihre Fahrt nach Juist mit einer anderen Fähre fortsetzen.

Stade: Mann stiehlt mit Kran vier Tonnen Aluminium

Mit einem Kran hat ein Mann rund vier Tonnen Aluminium von einem Betriebsgelände in Stade gestohlen. Nach Angaben der Polizei vom Montag verschaffte sich der Unbekannte am Freitag Zutritt auf das Gelände. Mit Hilfe des Krans habe er das Metall aus alten Hochspannungsleitungen entwendet. Die Schadenssumme liegt bei zirka 5.000 Euro. Der Unbekannte flüchtete den Angaben zufolge in einem Lastwagen ohne Kennzeichen. Nach Schätzungen von Zeugen ist der Täter rund 40 Jahre alt.

Lastrup: 43-Jähriger bei Autounfall lebensgefährlich verletzt

Ein 43-Jähriger ist in der Nacht zum Montag in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es auf der Bundesstraße 213 zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto des 43-Jährigen und dem Wagen eines 47-Jährigen. Dieser wurden ebenfalls schwer verletzt.

Beide Männer mussten laut Polizei von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Totalschaden, erste Schätzungen belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Warum die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, war zunächst unklar.

Autobahn 1 nach Unfall mit Sattelschlepper Richtung Norden gesperrt

Ein Unfall mit einem Sattelschlepper auf der Autobahn 1 Köln-Hamburg hat am Montagnachmittag zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden für erhebliche Verkehrsprobleme gesorgt. Die Fahrbahn in Richtung Bremen war wegen des Unglücks komplett dicht. In Richtung Münster sei eine Spur frei gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Osnabrück. Der Sattelschlepper war in einer Baustelle in die provisorische Mittelabtrennung beider Fahrspuren geraten. Verletzt wurde niemand. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden.

Vom Bremspedal gerutscht - 77-Jährige fährt gegen Schaufenster

Eine Autofahrerin ist in Celle versehentlich mit Schwung gegen das Schaufenster einer Apotheke gefahren. Obwohl die Scheibe zerbrach, kam die 77-Jährige mit dem Schrecken davon und blieb körperlich unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Seniorin sei am Vormittag auf einem Parkplatz vom Bremspedal gerutscht und versehentlich auf das Gaspedal geraten. An ihrem Kleinwagen entstand ein Sachschaden.

