Mann sticht in Streit mit Messer auf Ehefrau ein - Frau stirbt

Ein Mann soll in Weyhe (Kreis Diepholz) seine Ehefrau im Streit getötet haben. Nach ersten Ermittlungen stach der Mann am Mittwochabend in einer Wohnung mit einem Messer auf die Frau ein, wie die Polizei mitteilte. Die erwachsene Tochter des Paares rief demnach Polizei und Rettungsdienst. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Mann wurde in der Wohnung im Ortsteil Leeste festgenommen. Weitere Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Rückstau wegen Unfall auf A2 - Nur ein Fahrstreifen frei

Ein Unfall auf der Autobahn 2 in Richtung Dortmund mit einer verletzten Person hat am Mittwochmorgen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein Auto sei zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) ungebremst unter einen Lkw gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Eine Person sei bei dem Unfall verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die betroffene Fahrbahn musste demnach wegen der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Gegen 6.30 Uhr soll nur ein Fahrstreifen befahrbar gewesen sein. Es habe sich ein Rückstau über mehrere Kilometer gebildet. Die Sperrung sollte nach Angaben des Sprechers noch vor dem Vormittag aufgelöst werden. Weitere Hintergründe zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.

Pavillon mit Baustoffen brennt - 50 000 Euro Schaden

In der Nacht zum Donnerstag ist in Melle (Landkreis Osnabrück) ein Pavillon in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren darin Baustoffe wie Holz und Styropor gelagert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Pavillon den Angaben zu Folge bereits komplett in Flammen. Verletzt wurde niemand. Andere Gebäude seien nicht gefährdet gewesen, sagte die Polizei. Der Sachschaden wurde auf 50 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

